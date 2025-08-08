Suscribete a
El régimen cubano acumula 18.000 millones de dólares con el país en la miseria

Según los expertos, el emporio Gaesa, controlado por los militares, bajo la tutela de la familia Castro, funciona como una especie de «gobierno en la sombra o en paralelo»

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c-1), y el expresidente de Cuba Raúl Castro participan en la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c-1), y el expresidente de Cuba Raúl Castro participan en la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional efe
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

Cuba atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia, con falta de productos básicos, cortes de electricidad de hasta 26 horas o más, inflación récord y una pobreza extrema que obliga miles de personas a buscar comida en la basura. Mientras ... el régimen culpa a las sanciones estadounidenses de esta situación, Gaesa (Grupo de Administración Empresarial, S. A), el conglomerado económico más poderoso del país, acapara los recursos suficientes para resolver el colapso económico y social: una fortuna de más de 18.000 millones de dólares, cifra superior a las reservas internacionales de países como Uruguay, Costa Rica o Panamá.

