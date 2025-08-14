Estados Unidos revoca visas a funcionarios brasileños por vínculos con misiones médicas cubanas

El Gobierno del presidente Donald Trump revocó este lunes las visas de Mozart Sales, actual secretario de Atención Especializada en Salud del Ministerio de Salud de Brasil, y de Alberto Kleiman, exfuncionario de esa misma cartera. La medida forma parte de una serie de sanciones anunciadas por Washington en respuesta a la contratación de misiones médicas cubanas, las cuales Estados Unidos considera una forma de trabajo forzado.

Las sanciones también alcanzan a funcionarios de países africanos y de Granada, una nación insular del Caribe.

El anuncio fue realizado por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien señaló que Sales y Kleiman participaron en la implementación del programa Mais Médicos, una iniciativa lanzada en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff, destinada a llevar atención médica a zonas remotas de Brasil.

Además de los dos funcionarios brasileños, las sanciones se extendieron a otros miembros del Gobierno, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a los familiares de todos los implicados. Según Rubio, estas personas fueron cómplices del plan de exportación de mano de obra médica impulsado por el régimen cubano.

Rubio denunció que el Gobierno de Cuba "alquila" a sus médicos a precios elevados, quedándose con la mayor parte de los ingresos generados, lo que, según sus palabras, "enriquece al corrupto régimen cubano" mientras priva a su población de servicios médicos esenciales.

El comunicado también acusa a Sales y Kleiman de haber utilizado a la OPS como intermediaria para negociar con el Gobierno cubano, eludiendo los requisitos constitucionales de Brasil y las sanciones estadounidenses contra Cuba. En lugar de pagar directamente a los médicos, se habría transferido el dinero al Gobierno cubano, privando a los profesionales de su remuneración.

Rubio aseguró que decenas de médicos cubanos han denunciado haber sido víctimas de explotación laboral dentro del programa.

“Nuestra acción envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos promueve la rendición de cuentas de quienes facilitan el esquema de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano”, concluyó Rubio, hijo de inmigrantes cubanos.