Sandro, el nieto 'influencer' de Fidel Castro: «Tenemos muchas dificultades pero pronto va a ir mejorando»

Se llama a sí mismo «el vampirach» y en sus videos aparece o incluso «bautiza» con «la cristach» (en alusión a la cerveza nacional Cristal). Sandro Castro, el nieto influencer de Fidel Castro, es el bufón –sin talento– de la familia. Con 128 ... mil seguidores en Instagram, se ha convertido en un personaje controvertido, sus contenidos son fundamentalmente de humor, pero, a su vez, exponen los privilegios de llevar su apellido.

«Me considero un joven de esta época, me gusta sentirme libre. No ofendo a nadie, no me meto en política porque tampoco es lo mío, solamente me gusta ser un creador de contenidos. Y hasta ahora mi familia no ha tenido ningún tipo de problema con eso. Me llevo muy bien y me entiendo perfectamente con ellos», afirmó en su primera entrevista con el medio argentino TN.

Asimismo, declaró que es «una persona natural, sencilla, humilde» y que no siente «ningún privilegio», sino orgullo por su apellido y que, al igual que millones de cubanos, «sufro de los apagones». Además, añadió que «soy un joven igual que otros. Vivo de mis negocios, ando en la calle libremente, sin guardaespaldas, me relaciono con todo el mundo».

Respecto a su sustento, explicó que se dedica «al negocio de la noche». Castro es el dueño del EFE Bar, ubicado en una de las principales avenidas de La Habana, la calle 23. Asimismo, refirió que distribuye bebidas. En uno de sus contenidos, promocionaba la entrada a su bar para todos aquellos jóvenes que participaran en una marcha organizada por el régimen. «Después del desfile, todos al EFE Bar, entrada gratis», rezaba la invitación.

Aunque Castro insistió en mostrarse como un joven común y sencillo, en una dictadura totalitaria como la de Cuba, el progreso y la libertad económica solo es accesible para un grupo reducido de personas: familias de los Castro y su élite.

Sandro Castro es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, uno de los cinco hijos de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, su segunda esposa. Sin embargo, Sandro, quien se define como «muy independiente, trabajador y emprendedor», aseveró que al iniciar sus «emprendimientos» en 2016, no recibió ayuda de su familia, sino de un italiano que le hizo préstamos. No especificó el nombre de este italiano, pero un reportaje publicado por el medio independiente CubaNet, reveló que Sandro Castro debe su nombre al mafioso italiano Sandro Cristoforetti, conectado con su familia en varios negocios tanto en la Isla como en Europa.

En la entrevista en cuestión, le preguntaron a Sandro sobre la crisis en la Isla, los apagones, las carencias de insumos básicos y la represión a las protestas. A lo cual respondió: «Recuerda que por eso te concedí la entrevista. Lo mío no es la política, no me gusta responder este tipo de cosas. Solamente pienso que estamos combatiendo y, entre todos, queremos una mejoría, y van a haberlas, porque tenemos muchas dificultades, pero pronto van a ir mejorando».

Sandro Castro no quiere hablar de política, pero no dudó en mostrar su respaldo al sistema dictatorial que ha impuesto su familia durante más de 66 años. El nieto de Fidel afirmó que «me considero un revolucionario, porque amo a mi país». Además, aseguró que su abuelo era un «gran ídolo» y «se sentiría bien con lo que hago».