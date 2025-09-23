Australia pide explicaciones a Indonesia por la repatriación del cuerpo de un joven sin corazón

Byron Haddow, en el centro, el joven australiano fallecido que ha sido repatriado sin corazón

Las autoridades australianas han exigido respuestas a sus homólogos indonesios tras la repatriación del cuerpo de un joven fallecido en la isla turística de Bali, sin el corazón.

Byron Haddow, de 23 años y residente de Queensland, fue encontrado muerto en la piscina de su villa en Bali este año durante sus vacaciones. Su cuerpo fue devuelto a Australia cuatro semanas después, donde una segunda autopsia reveló que le faltaba el corazón.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores australiano declaró el martes que estaban brindando asistencia consular a la familia de Haddow, pero no pudieron hacer más comentarios debido a obligaciones de privacidad.

«Nos llamaron para preguntarnos si sabíamos que su corazón había sido retenido en Bali», declaró su madre, Chantal Haddow, al Canal Nueve de Australia. «Justo cuando pensé que ya no podía sentir más dolor, sentí otra patada en el estómago«, dijo. »Siento que hubo algo turbio. Creo que algo le ocurrió antes de estar en la piscina«.

Altos funcionarios australianos en Bali y Yakarta han presentado alegaciones al Gobierno de Indonesia sobre el asunto. El Consulado General de Australia en Bali también ha transmitido las preocupaciones de la familia a las autoridades del hospital.

Sin embargo, el médico forense que realizó la autopsia original rechazó las acusaciones de irregularidades. «Para fines forenses, se le realizó una prueba cardíaca y se conservó cuando la familia repatrió el cuerpo a casa», declaró la doctora Nola Margaret Gunawan al periódico The Sydney Morning Herald el lunes.

«He entregado el resultado de la autopsia y una explicación a la familia. Han aceptado mi explicación». Indonesia sigue siendo un destino turístico popular, y datos oficiales muestran que fue el principal destino de viajes cortos al extranjero para australianos en 2023.