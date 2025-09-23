Asamblea de la ONU, en directo: recepción de Trump, llegada del Rey Felipe VI y resto de líderes, y última hora desde Nueva York hoy

Sigue en directo la última hora de la Asamblea de la ONU, con la intervención de Pedro Sánchez y la cobertura minuto a minuto de la recepción de Trump en un hotel de Nueva York, a la que asistirá el Rey Felipe VI.

15:49 Interviene Lula El presidente de Brasil, Lula Da Silva, será el primero de los oradores en tomar la palabra en la Asamblea de la ONU.

15:31 «Debemos fortalecernos para construir la paz» «La ONU debe de fortalecerse para afrontar esta nueva era para construir la paz», ha indicado Guterres. Ha hecho una comparación señalando que por cada dólar que ellos invierten se gasta más de 700 dólares en armas. «No basta con elegir la voz correcta, hay que alzarla», ha remarcado el secretario general de la ONU. Según Guterrres, «el poder real reside en los pueblos» y no en las voces de los hombres de poder. También ha insistido en que no deben «rendirse» ni dejar que «se imponga la realidad» en la que vivimos.

15:25 Guterres dice que «la energía limpia ya no es una promesa lejana» António Guterres también ha querido defender las energías limpias durante su discurso. «Debemos elegir la Justicia climática. El futuro de la energía limpia ya no es una promesa lejana, ya está aquí y ningún gobierno puede detenerla», ha señalado. Ha explicado que generan empleo y que es la más barata de producir. Además, ha querido incidir en que hay que dejar de lado la energía fósil para dar paso a las limpias.

15:19 El secretario general de la ONU clama por la paz en Oriente Medio Antonio Guterres ha querido hacer hincapié en la llegada de la paz en Oriente Medio. «Se necesita un alto el fuego permanente, se necesita liberar a los rehenes y no podemos dejar pasar una respuesta viable que nos lleve a una paz en Oriente Medio. Debemos acabar con la violencia», ha señalado el secretario general de la ONU. Ha puesto como ejemplo la paz entre Camboya y Tailandia para tratar de lograr resultados en Oriente Próximo. Además, ha incidido en que la ONU debe de dar un paso adelante y ser «más representativo» y optar por los DDHH.

15:12 Guterres: «La paz está tambaleándose» Antonio Guterres ha empezado lanzando una pregunta: «¿Cuál es el tipo de mundo que estamos creando?». El presidente de la ONU ha señalado que la «paz está tambaleándose» en estos momentos de incertidumbre. Ha incidido en lo que se quiere. «¿Qué queremos? ¿Un mundo donde impere la paz o dónde destaque la fuerza?», ha señalado el dirigente.

15:07 Arranca la Asamblea de la ONU Ya está en marcha la Asamblea de la ONU. Se está celebrando en Nueva York (Estados Unidos) y contará con Antonio Guterres como maestro de ceremonias, ya que será la primera intervención.

15:01 La intervención más importante, la de Trump Donald Trump será la principal figura en la Asamblea de la ONU. El presidente de Estados Unidos dará un discurso alrededor de las 15.50 horas. Mucha expectación con lo que pueda decir en estos momentos de confrontación.

14:51 Israel se niega a participar en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza La delegación israelí argumenta que el encuentro coincide con el Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, y denuncia a la Organización de sesgo e hipocresía.



14:45 Asistirán Pedro Sánchez y los Reyes Al debate de la ONU acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los Reyes. Además, también estarán presentes distintos jefes de Estado.