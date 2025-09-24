r
Zelenski se reúne con Sánchez y agradece el apoyo de España para «conseguir una paz verdadera»
El presidente del Gobierno, ha mantenido un encuentro con el presidente ucraniano en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro con el presidente ucraniano en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York.
«Tienes mi compromiso. España continuará apoyando a Ucrania mientras sea necesario: tiene que prevalecer el derecho internacional», ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.
Zelenski ha agradecido al jefe del Ejecutivo español su apoyo a Ucrania desde el inicio de la agresión de Rusia «y todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz verdadera».
Ha explicado que habló con Sánchez «sobre la situación en el frente y en el proceso de paz» que, ha señalado, «Rusia sigue rechazando y hace todo lo posible para prolongar la guerra». Así, ha valorado la posición de Sánchez sobre «la importancia de preservar la unidad entre Europa y Estados Unidos».
El presidente de Ucrania ha señalado que también se ha abordado las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE, que espera que se abra pronto, simultáneamente con Moldavia. «Agradezco al presidente su disposición a continuar brindando apoyo político», ha dicho.
