Las amenazas del Kremlin alientan a la UE a prepararse para la guerra

Un cierto sentido de urgencia se ha instalado en las instituciones europeas ante el aumento de la gravedad de la situación en Ucrania. La entrada este viernes por la tarde en la sala de prensa del edificio del Consejo de los dos dirigentes más relevantes ... de la UE, Charles Michel y Ursula von der Leyen, con la noticia de que en Moscú el portavoz del Kremlin ya habla de «estado de guerra» y culpa de ello a Occidente ha causado una impresión especial al cierre de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, en el que los presidentes y jefes de Gobierno han intentado lanzar un mensaje de unidad en el apoyo militar a Kiev. Ya no se trata solamente de una señal de alerta lanzada por los países del este de la UE, vecinos de Rusia y Bielorrusia, sino que ese ambiente de tensión parece haberse generalizado.

«Rusia anuncia el estado de guerra, lo que confirma todo lo que hemos dicho sobre la situación a la que hacemos frente y justifica todo lo que estamos haciendo para ayudar a Ucrania y preparar las capacidades y medios para Europa», dijo el presidente del Consejo. «Desde el mismo día de la invasión de Ucrania hace dos años se negaban a reconocer que estaban en guerra, ahora lo reconocen, lo que demuestra que teníamos razón aumentando nuestra preparación. Como se suele decir, si queremos paz y seguridad es muy importante preparar nuestras capacidades» para la guerra.

Von der Leyen reconoció por su parte que «Rusia está en guerra desde febrero de 2022 y ahora se demuestra que el Kremlin ha traicionado a los rusos» hablándoles todo el tiempo de una simple «operación militar especial» en Ucrania. Hay que decir que la presidenta de la Comisión ya había empezado a tomar algunas decisiones muy reveladoras, como el encargo al expresidente finlandés Sauli Niinistö de un informe sobre la situación de la defensa civil en toda Europa.

Noticia Relacionada El Consejo Europeo se reúne con los ecos de la guerra de Ucrania cada vez más cerca Enrique Serbeto Los líderes de la UE quieren dejar claro que mantienen su apoyo a Ucrania

Este viernes, en los últimos momentos de la reunión del Consejo Europeo, que entonces estaba discutiendo sobre el desarrollo del mercado de capitales en la UE, llegó a Bruselas la noticia de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había aceptado por primera vez la definición de que Rusia está en guerra. No se trata de una declaración de guerra formal que tendría efectos jurídicos para la sociedad rusa, pero el hecho de que se le diera tan importancia en la mesa de los líderes demuestra hasta qué punto se trata de una situación muy delicada.

Denuncias de Macron

En la reunión de Bruselas estaba el presidente francés, Emmanuel Macron, que ya levantó una acalorada controversia cuando dijo que tal como están las cosas no podía descartar el envío de tropas a Ucrania, lo que había provocado la ira de Rusia. En el Consejo Europeo el francés ha vuelto a denunciar «la indignidad» de las virulentas declaraciones de los dirigentes rusos contra Francia, y en particular contra el actual vicepresidente de la Duma rusa, Piotr Tolstoi, que ha prometido que cualquier soldado francés que entre en Ucrania será eliminado. «Creo que su indignidad es suficiente para no comentar sobre esto», dijo Macron cuando regresaba este viernes a París. «Lo que me causa asombro es el nerviosismo y la falta de coraje entre los funcionarios rusos».

El canciller alemán Olaf Scholz está entre los que han criticado la idea de Macron de enviar soldados a Ucrania y de hecho la coalición que sostiene su gobierno no le ha permitido siquiera entregar los misiles de largo alcance 'Taurus' que le solicitan los militares ucranianos y que tal vez podrían cambiar significativamente en curso de la guerra. Aunque una reunión previa a la cumbre con Macron y con el polaco Donald Tusk no se llegó a ningún resultado concreto, Scholz prometió a los demás líderes europeos que Alemania se mantendrá firme en su apoyo a Ucrania. Scholz repitió lo que ya había dicho ante el Parlamento: «Si el presidente ruso cree que sólo tiene que esperar a que nuestro apoyo se debilite, entonces ha calculado mal».