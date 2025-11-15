Una alerta de bomba interrumpe la emisión y obliga a evacuar la sede de la cadena francesa BFM TV en París

La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad, según ha informado el propio medio en un mensaje en su perfil de la red social X. «La Policía se encuentra en el lugar realizando inspecciones», ... han añadido. El medio francés 'Le Parisien' cita fuentes policiales que afirman que la alerta es una amenaza de bomba, aunque no se han aportado más detalles al respecto.

Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l’ordre sont sur place pour mener les vérifications. Nos programmes sont temporairement perturbés sur l’ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l’antenne au plus vite. Merci… — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025

Debido a este hecho, la programación en directo, ha continuado la citada cadena, se encuentra «temporalmente interrumpida en todos los canales de RMC y BFM».

El anuncio inicial lo han llevado a cabo durante el informativo de la tarde, a las 15.19 horas, indica 'Le Parisien'. Posteriormente, se dio paso a reportajes que ya habían sido emitidos en los últimos meses.

Noticia Relacionada Condenado a cadena perpetua un agresor sexual chino acusado en Reino Unido de violar y drogar a varias mujeres Chao Xu, de 33 años, utilizó su posición en la universidad para seleccionar a sus víctimas, que podrían superar las cien según los detectives

BFM ha añadido asimismo que se encuentran trabajando para «volver a la programación lo antes posible».