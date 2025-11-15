Suscribete a
Una alerta de bomba interrumpe la emisión y obliga a evacuar la sede de la cadena francesa BFM TV en París

La Policía se encuentra en el lugar; la cadena ha indicado en redes sociales que están trabajando para volver «lo antes posible» a su programación

La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad, según ha informado el propio medio en un mensaje en su perfil de la red social X. «La Policía se encuentra en el lugar realizando inspecciones», ... han añadido. El medio francés 'Le Parisien' cita fuentes policiales que afirman que la alerta es una amenaza de bomba, aunque no se han aportado más detalles al respecto.

