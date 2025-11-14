Suscribete a
Detenido en Francia un fugitivo buscado durante más de 13 años acusado de abusos sexuales a menores

Escapó de las autoridades estadounidenses dos veces: la primera, en 2008, lo atraparon en España tras huir de Arizona después de ser arrestado por abusar de su hijo adoptivo

Agentes de Policía francesa en una imagen de archivo.
Agentes de Policía francesa en una imagen de archivo. efe

Afp

Las autoridades francesas han detenido a un fugitivo acusado de abusos sexuales a menores que llevaba casi catorce años huido tras escapar dos veces de las autoridades estadounidenses, según ha informado este viernes a la AFP una fuente cercana al caso.

Michael Wiseman, ... de 51 años, fue detenido el 1 de noviembre y encarcelado tras ser acusado de agredir sexualmente a su hijo adoptivo, de diez, según la misma fuente. Esta imputación confirma una declaración anterior de la Policía estadounidense de Scottsdale, Arizona, donde fue detenido por primera vez en 2008 por explotación sexual de un menor.

