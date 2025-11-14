Detenido en Francia un fugitivo buscado durante más de 13 años acusado de abusos sexuales a menores

Las autoridades francesas han detenido a un fugitivo acusado de abusos sexuales a menores que llevaba casi catorce años huido tras escapar dos veces de las autoridades estadounidenses, según ha informado este viernes a la AFP una fuente cercana al caso.

Michael Wiseman, ... de 51 años, fue detenido el 1 de noviembre y encarcelado tras ser acusado de agredir sexualmente a su hijo adoptivo, de diez, según la misma fuente. Esta imputación confirma una declaración anterior de la Policía estadounidense de Scottsdale, Arizona, donde fue detenido por primera vez en 2008 por explotación sexual de un menor.

«Se está llevando a cabo una investigación en Estrasburgo», ciudad del este de Francia, según ha confirmado la Fiscalía, sin dar más detalles. La fuente cercana al caso ha dicho que las autoridades estaban trabajando para determinar si también había abusado de su otro hijo, de ocho años. Noticia Relacionada «El 50% de las denuncias de abuso sexual o sexo explícito de menores es por un material generado por ellos mismos» Laura Peraita Zarzalejos asegura que a los padres que publican fotos de sus niños les diría: «Se sorprenderían de hasta qué punto materiales que parecen inofensivos son utilizados por los depredadores» Los cargos franceses se suman a las órdenes de detención estadounidenses emitidas después de que Wiseman huyera del país en dos ocasiones para escapar de la Justicia, según informó la policía de Scottsdale el 7 de noviembre. En 2008, se cortó la tobillera electrónica y huyó a España, donde fue encontrado, extraditado y condenado tras declararse culpable, pero volvió a escapar en 2012 mientras estaba en libertad condicional. Fue localizado en Vietnam, Polonia y, finalmente, en Francia, donde se le encontró viviendo en Kilstett, al norte de Estrasburgo, bajo una identidad falsa. Durante las investigaciones, la Policía estadounidense encontró en los correos electrónicos de Wiseman pruebas de que abusaba sexualmente de su hijo adoptivo de diez años, lo que el FBI comunicó a las autoridades galas.

