La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Condenado a cadena perpetua un agresor sexual chino acusado en Reino Unido de violar y drogar a varias mujeres

Chao Xu, de 33 años, utilizó su posición en la universidad para seleccionar a sus víctimas, que podrían superar las cien según los detectives

Detenido en Francia un fugitivo buscado durante más de 13 años acusado de abusos sexuales a menores

Policías británicos en una imagen de archiv. afp

Un ciudadano chino, considerado por la policía de Londres como uno de los delincuentes sexuales «más prolíficos» que jamás hayan investigado, ha sido condenado a cadena perpetua tras admitir una serie de violaciones, agresiones sexuales y actos de voyeurismo contra seis mujeres.

La policía ... ha confirmado que Chao Xu, de 33 años, utilizó su posición dentro de la universidad y sus redes profesionales para seleccionar a sus víctimas, ganándose su confianza antes de drogar y violar a algunas de ellas. Los detectives creen que podría haber cientos de víctimas más tanto en Gran Bretaña como en China.

