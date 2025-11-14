Condenado a cadena perpetua un agresor sexual chino acusado en Reino Unido de violar y drogar a varias mujeres

Un ciudadano chino, considerado por la policía de Londres como uno de los delincuentes sexuales «más prolíficos» que jamás hayan investigado, ha sido condenado a cadena perpetua tras admitir una serie de violaciones, agresiones sexuales y actos de voyeurismo contra seis mujeres.

La policía ... ha confirmado que Chao Xu, de 33 años, utilizó su posición dentro de la universidad y sus redes profesionales para seleccionar a sus víctimas, ganándose su confianza antes de drogar y violar a algunas de ellas. Los detectives creen que podría haber cientos de víctimas más tanto en Gran Bretaña como en China.

«Chao Xu es uno de los delincuentes sexuales más peligrosos y prolíficos con los que nos hemos encontrado», ha afirmado el detective Lewis Sanderson. «Sus delitos fueron calculados, continuados y devastadores, se prolongaron durante años y dejaron a su paso un daño inimaginable». Noticia Relacionada Condenado a 24 años el estudiante chino que drogó y violó a diez mujeres en Reino Unido: sospechan que pudo abusar de más de 50 ABC Zhenhao Zou, 28 años, fue declarado culpable el pasado mes de marzo de 28 delitos, 11 de ellos de violación Sus delitos salieron a la luz después de que agrediera a una de sus víctimas en un evento de networking que organizó en su casa, en el sureste de Londres. Le había administrado drogas, pero ella fue capaz de recordar parte de lo que había sucedido, incluido que Xu la había grabado con su teléfono, cuando recuperó la conciencia. La víctima llamó a la policía y Xu fue detenido. Las pruebas encontradas en su teléfono dejaron claro que había drogado y violado a mujeres mientras estaban inconscientes, y los agentes encontraron cámaras secretas en toda su casa, así como miles de imágenes y vídeos en sus dispositivos. Xu se declaró culpable en el Tribunal Penal de Woolwich de cuatro cargos de violación, ocho cargos de agresión con penetración, cuatro cargos de agresión sexual, dos cargos de administración de sustancias con intención, cuatro cargos de voyeurismo y dos cargos de upskirting. Por todo ello, cumplirá una condena mínima de 14 años. Los detectives han señalado que aún estaban examinando las pruebas digitales recuperadas de los dispositivos de Xu, entre las que se incluyen seis millones de mensajes de WeChat y miles de imágenes y vídeos, lo que podría conducir a la identificación de más víctimas.

