La Unión Europea prepara medidas de emergencias ante un Brexit sin acuerdo La decisión se ha tomado en la reunión ordinaria semanal del Colegio de Comisarios

Enrique Serbeto

Seguir Corresponsal en Bruselas Actualizado: 30/01/2019 13:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles por la mañana un nuevo paquete de medidas de emergencia, «ante el aumento de las posibilidades de que se produzca un Brexit sin acuerdo», según acaba de anunciar el vicepresidente, Frans Timmermans. La decisión se ha tomado en la reunión ordinaria semanal del Colegio de Comisarios, que ha sido un día después de que el Parlamento británico aprobase una resolución pidiendo la renegociación del acuerdo de retirada que ya se había pactado.

Aunque el propio Timmermans ha dicho que la respuesta oficial la dará dentro de unas horas el propio presidente Jean-Claude Juncker, que comparece esta tarde ante el Parlamento Europeo junto al negociador europeo Michel Barnier, el anuncio de la Comisión sobre preparativos para el no acuerdo se puede interpretar como una reacción negativa a las propuestas de la primera ministra británica, Theresa May. Hasta ahora, la Unión Europea ha sostenido que el Tratado de Retirada firmado por May y rechazado por la Cámara de los Comunes es el único texto de acuerdo posible y que no está sobre la mesa la opción de renegociarlo.

Las nuevas medidas aprobadas por la Comisión hacen referencia a la continuidad de los estudiantes del programa Erasmus+ en el Reino Unido durante lo que queda de curso, la cooperación en materia de seguridad y los elementos presupuestarios que afecten a las pensiones de los europeos que han trabajado en el Reino Unido y Viceversa. Las medidas son unilaterales por parte europea y se pondrán en práctica «siempre que el Reino Unido cumpla con sus compromisos presupuestarios y legales», según Timmermans. Este no es el primer paquete sobre planes de contingencia para el caso de un Brexit sin acuerdo.