Trump ajusta cuentas tras el «impeachment», que tacha de «corrupto» y «obra digna de las cloacas» El presidente de EE.UU. califica a Nancy Pelosi de «persona horrible» y elogia el «trabajo excelente» de los republicanos

Ya exonerado, Donald Trump ha optado por no perdonar. La fase de su presidencia posterior al impeachment no será una oportunidad para curar heridas y tender puentes con sus críticos y la oposición. Este jueves, el presidente lo dejó claro en un discurso en la Casa Blanca: ni olvido ni perdón. Tanto para los demócratas y sus líderes, a los que calificó de «personas horribles», como para aquellos republicanos que le han traicionado o han sido demasiado tibios en su defensa.

Sobre el juicio político en su contra, que duró cinco meses, el presidente dijo este jueves que fue «malvado, corrupto, obra digna de las cloacas, plagado de filtraciones y mentiras». «Esto nunca debería haber sucedido, ni debería sucederle a ningún otro presidente nunca», añadió Trump. Una gran parte de su alocución sirvió para exhibir las heridas del impeachment, llegando en un momento a pedir perdón a su familia por «haber tenido que padecer tanto». «Esto no era lo que les había prometido, no sabían que después de ganar las elecciones tendría que estar compitiendo de nuevo cada día, en una campaña electoral constante», dijo el presidente, que atribuyó los cargos que se le imputaron a una operación política de los demócratas que aún no han sido capaces de digerir su triunfo en las elecciones de 2016.

Trump no es una persona dada a hablar de sus emociones ni de su familia en público, pero este jueves, en un largo discurso de una hora y veinte minutos de duración, lo hizo, llegando a pedir un aplauso para su mujer, Melania, que subió al escenario, y para su hija, Ivanka. «Lo hemos pasado muy mal en este proceso», dijo, « ha sido un calvario».

Antes llamó, uno a uno, a los senadores y diputados republicanos invitados a la Casa Blanca que han sido los principales artífices del fracaso del impeachment. Al llegar a la sala Este, donde se celebrara el discurso, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, recibió una ovación. Trump le dijo: «Has hecho un trabajo excelente».

Uno a uno, Trump fue llamando a diputados y senadores, un pequeño grupo de la bancada republicana que ya cuenta con su bendición, políticos que este año o dentro de dos o cuatro se enfrentarán a la reelección y saben ya que cuentan con el respaldo de la gran maquinaria electoral y de relaciones públicas del presidente. «Habéis sido unos luchadores incansables, unos luchadores tremendos. Os tengo que dar las gracias por este excelente resultado», dijo.

Más importantes, sin embargo, fueron las referencias a aquellos que no estaban presentes. No mencionó el presidente con nombre y apellido a Mitt Romney, único senador republicano que votó a favor de destituirle en el impeachment. «Hay quienes se apoyan en su religión como si fuera una muleta para justificar sus fechorías», dijo el presidente. «Lo cierto es que es un candidato fracasado, el artífice de la peor campaña a la presidencia de la historia», añadió. Romney, que es mormón, justificó su voto negativo contra Trump en que su fe le impide mentir y, en este caso, incumplir su promesa de ser un juez parcial en el Senado.

De Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, responsable de poner en marcha el proceso de impeachment, Trump dijo que es «una persona horrible». «Dice que reza por mí, si reza es para que me vaya mal. De hecho no creo que rece nada de nada», dijo el presidente.

Trump estaba este jueves satisfecho, por primera vez en mucho tiempo, con la cobertura que los medios de comunicación norteamericanos han hecho de su exoneración el miércoles en el juicio político. En un momento enseñó la primera plana del diario «The Washington Post» en la que se leía a toda página: «Trump, exonerado». «Creo que es el único titular positivo que el Post ha publicado sobre mí», dijo, sonriendo, el presidente.

En su larga alocución, el presidente denunció que es víctima de una gran conspiración de una suerte de estado profundo, integrado por agentes del FBI ya despedidos compinchados con los demócratas, para revertir los resultados de las elecciones de 2016.