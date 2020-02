Donald Trump, exonerado en el «impeachment»

El Senado de Estados Unidos ha exonerado a Donald Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción a la justicia en el proceso de impeachment, justo un día después de que el presidente se reivindicara en su discurso anual del Estado de la Unión.

Para condenar al presidente y destituirlo, se necesitaban más de dos tercios de los 100 votos, 67. Del cargo de abuso de poder, 52 senadores votaron a favor de exonerar al presidente, con un solo republicano sumado a los demócratas.

Del segundo de los cargos, que era obstrucción al Congreso, ha quedado exonerado por 53 a 47, sin apoyos republicanos. Todos los demócratas han votado en contra del presidente.

Acaba así el tercer impeachment de la historia, como los dos anteriores fallido, el primero que acaba antes incluso de que el presidente juzgado se presente a la reelección. Los republicanos cerraron filas tras el presidente y, al ser mayoría en el Senado, condenaron el proceso al fracaso.

La campaña para la reelección de Trump ya ha cantado victoria y en un comunicado ha dicho que para los demócratas, este impeachment ha sido «el peor error de cálculo de la historia».

La unidad republicana sólo la interrumpió este miércoles el senador conservador Mitt Romney, al votar a favor de condenar a Trump por uno solo de los dos delitos, el de abuso de poder.

«La cuestión que los senadores deben responder es si el presidente cometió unos delitos tan escandalosos que se pueden considerar graves, merecedores de la destitución, y la respuesta es que sí», dijo ayer Romney en un polémico discurso en el Senado, antes del voto.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un comunicado que el presidente «no es culpable». «El Senado votó a favor de rechazar esos cargos sin sentido, y sólo los adversarios políticos del presidente, todos demócratas y un candidato republicano fallido optaron por apoyar esas invenciones», dijo.

Después, uno de los hijos del presidente, Don Jr. dijo que el senador Romney, que fue candidato a la presidencia en 2012, debería ser expulsado del Partido.

Mitt Romney is forever bitter that he will never be POTUS. He was too weak to beat the Democrats then so he’s joining them now.



He’s now officially a member of the resistance & should be expelled from the @GOP.