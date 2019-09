Qué supone que el Alto Tribunal de Escocia declare ilegal la suspensión del Parlamento británico Es extraordinario que los jueces intervengan en una decisión del Gobierno y el hecho de que la resolución proceda de una corte escocesa no impide que afecte a todo el Reino Unido

El pronunciamiento del Alto Tribunal de Escocia en el que considera «ilegal» la suspensión del Parlamento británico ha convulsionado este miércoles el ya de por sí agitado panorama político en el Reino Unido, donde el primer ministro, Boris Johnson, mantiene un vivo pulso con el poder legislativo.

Ahora bien, puede sorprender el impacto de la decisión de una corte escocesa sobre el conjunto del Reino Unido. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son los siguientes pasos? A continuación, una serie de claves para responder a esas preguntas.

¿Qué es lo que ha determinado el Tribunal de Apelaciones de Escocia?

El Alto Tribunal, la máxima instancia civil en la Justicia escocesa, considera «ilegal» la suspensión del Parlamento británico que el primer ministro pidió a la Reina Isabel II y a la que la Monarca dio su visto bueno. Según ha informado este tribunal, emitirá una orden que delcara que el consejo del primer ministro a la Su Majestad la Reina y la prórroga que le siguió fue ilegal y es por tanto nula y sin efecto».

¿Por qué el pronunciamiento de un tribunal escocés afecta al conjunto del Reino Unido?

El Tribunal de Apelaciones se pronuncia después de que más de 75 diputados presentaran en Escocia una demanda en la que pretendían que se declarara ilegal la decisión de suspender el Parlamento durante cinco semanas, que a su juicio vulneraba la constitución y estaba diseñada para impedir el debate parlamentario y la acción frente al Brexit. Inicialmente, el tribunal escocés se negó a declarar ilegal esa suspensión, pero ahora el Alto Tribunal le quita la razón y se la da a los demandantes. El caso se presentó en un tribunal de Escocia porque era día festivo para el Alto Tribunal en Inglaterra.

Sin embargo, el hecho de que esta nueva resolución proceda de un tribunal de Escocia no hace que tenga menor efecto en el conjunto del Reino Unido, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico que establece la jurisdicción y competencias de los distintos territorios, al pronunciarse sobre una acción del gobierno central.

¿Por qué es importante esta resolución?

La decisión del máximo tribunal escocés resulta extraordinaria, ya que habitualmente los tribunales no intervienen en las decisiones del gobierno y dan un margen amplio a este para la aplicación de la ley dentro de sus competencias. Por tanto, el hecho de que se haya visto en la necesidad de intervenir es significativo de la importancia que le dan los propios jueces.

¿Quién tendrá la última palabra y cuándo?

El Tribunal Supremo del Reino Unido tenía prevista ya para el próximo martes, 17 de septiembre, el comienzo de una vista de tres días para resolver las apelaciones que procedan tanto de los tribunales de Escocia, como de otros de Inglaterra e Irlanda del Norte donde se han presentado demandas similares contra la suspensión del Parlamento por cinco semanas. El Gobierno de Johnson ha anunciado prescisamente este miércoles que recurrirá la resolución del Alto Tribunal escocés.

¿La resolución del tribunal escocés deja sin efecto la suspensión del Parlamento?

Según la mayoría de los analistas, por el momento no. Hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo del Reino Unido el próximo día 17, el Parlamento permanece suspendido. No obstante, tanto los laboristas como los nacionalistas escoceses del SNP han pedido que, tras esta resolución, se vuelva a convocar ya el Parlamento.

Por su parte, el abogado Jolyon Maugham, que presentó la demanda en el tribunal de Edimburgo, considera que, dado que el Gobierno no ha solicitado retrasar el efecto de la decisión judicial, el Parlamento ya no está suspendido.