Johnson pierde la mayoría en el Parlamento con la deserción de un diputado a los liberales

El diputado conservador Phillip Lee ha desertado este martes a los liberales, en un movimiento que arrebata la mayoría parlamentaria al Gobierno tory de Boris Johnson, según han informado medios británicos. Mientras el primerm inistro hablaba en el Parlamento, un diputado cruzó la sala de la Cámara de los Comunes para desertar a los demócratas liberales y despojar al Partido Conservador de su mayoría operativa.

«Este gobierno conservador está persiguiendo agresivamente un Brexit dañino sin respetar ningún tipo de principio. Es por eso que hoy me uno a Jo Swinson y los Demócratas Liberales», ha comunicado Lee.

Lee, que en plena sesión de la Cámara de los Comunes se ha levantado para sentarse junto a sus nuevos compañeros, ha alegado en un comunicado que el Ejecutivo «está poniendo en peligro las vidas y los hogares innecesariamente y arriesgando sin motivo la integridad de Reino Unido».

Here you go: Tory MP Philip Lee literally crosses the floor, follows Lib Dem chief whip Alistair Carmichael and new MP Jane Dodds onto the LD benches, takes a seat next to party leader Jo Swinson pic.twitter.com/VbRPG3CTTB