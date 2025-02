Suecia y Finlandia: «No somos neutrales, estamos para ayudar como esperamos que nos ayuden»

En una rueda de prensa conjunta, los embajadores de Suecia y Finlandia en España, Teppo Tauriainen y Sari Rautio , han expresado este miércoles el compromiso de sus países con la seguridad y defensa europea aunque sus países no pertenezcan a la OTAN.

«No somos países neutrales con los países nórdicos o con los países miembros de la UE. En cambio, somos solidarios con nuestros vecinos y socios de la UE. Eso significa que si pasa algo a nuestros vecinos o a los miembros de la UE estamos ahí para ayudar y esperamos que también otros nos ayuden si pasa algo en nuestros países », indicó el diplomático sueco en presencia de su colega finlandesa.

Esta rueda de prensa en la Embajada de Suecia tenía como objetivo informar a los medios de comunicación españoles «cómo afecta la invasión de Rusia a Ucrania a sus políticas de seguridad». A la postre, se trata del mensaje político más importante que han dado los embajadores de estos dos países nórdicos en España en muchos años.

El embajador sueco, Teppo Tauriainen, durante su intervención EFE

Con los colores de Ucrania en la solapa -con un lazo la finlandesa y con un pin el sueco-, los embajadores condenaron nada más comenzar la invasión rusa en Ucrania: «Apoyamosla independencia y soberanía de Ucrania. Estamos viendo cómo Rusia ataca civiles y apoyaremos las investigaciones en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra » contra la Rusia de Putin, explicó la embajadora finlandesa.

Hay que recordar que un día después de la invasión de Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó «con graves repercusiones políticas y militares» si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. Ambos países sí entraron en 1995 en la UE conjuntamente.

Explicaron que la «neutralidad» que se achaca a Suecia y Finlandia en determinados foros no es tal en el mismo momento que entraron en la UE, aunque al no estar en la alianza militar de la OTAN pueda llevar a la confusión. « Hace 20 años que abandonamos la palabra de neutralidad para nuestra política de seguridad y defensa aunque todavía utilizamos no alineamiento», indicó Teppo Tauriainen.

En este sentido, ambos diplomáticos informaron que la invasión de Rusia en Ucrania ha provocado un aumento del apoyo ciudadano a una futura membresía en la Alianza Atlántica. En este sentido, los partidos conservadores de ambos países hablan ya abiertamente de estar a favor del ingreso en la OTAN.

«Nuestra relación con la OTAN es muy estrecha y esta cooperación fomenta la seguridad en toda Europa. No somos países neutrales, un país miembro de la UE no puede ser neutral, hay solidaridad dentro de la UE. Otra cosa es estar aliados militarmente, es un poco distinto de neutralidad», subrayó Sari Rautio.

Ambos embajadores explicaron que sus países subirán igualmente al 2 por ciento sus inversiones en defensa. Finlandia alcanzará esa cifra gracias a la compra de cazas F-35 a EE.UU. (64 cazas por 8.638 millones de euros) y Suecia elevará su gasto actual del 1,26% a la cifra del 2% que han acordaron los países de la OTAN en la Cumbre de Cardiff en 2014.

Tanto en Suecia como en Finlandia se están produciendo iniciativas parlamentarias y de Gobierno para reenfocar su seguridad y defensa.

Así, el embajador sueco informó e que su Gobierno ha acordado un nuevo grupo de trabajo al respecto, cuyas conclusiones serán presentadas a finales de mayo: «No es sobre la entrada a la OTAN o no, sino más amplio. Aunque partidos de la oposición sí llevarán este asunto de la OTAN en el grupo de trabajo».

Por su parte, la embajadora finlandesa informó de que «un nuevo libro blanco [de Defensa] será presentado en abril en el Parlamento y surgirán debates».

La embajadora de Finlandia, Sari Rautio EFE

Respecto a las amenazas de Putin, ambos embajadores reconocieron que no son nuevas -«durante los últimos años se han producido»- aunque sí han sido de modo más directo y claro esta vez, sobre todo en el caso sueco. «Es inaceptable. Nosotros decidimos cómo queremos garantizar nuestra seguridad y defensa. Tenemos una larga lista de acuerdos con países», dijo Tauriainen .

«No prestamos tanta atención a la retórica [...] Hay un debate abierto sobre la política exterior de seguridad y defensa. El apoyo de los finlandeses a la membresía de la OTAN ha aumentado y es un efecto que hay que mirar», manifestó Rautio al ser preguntada por ABC sobre esas declaraciones del presidente ruso.

Ambos países están contribuyendo con armas para fortalecer al ejército ucraniano, como han hecho el resto de países europeos. En el caso de Suecia fue una decisión histórica pues no autorizaba el envío de armas a algún país en guerra desde 1939 cuando asistió precisamente a su vecino finlandés tras la invasión de la URSS de Stalin.

La embajadora finlandesa rechazó que Ucrania deba seguir el ejemplo de su país en cuanto a neutralidad (la llamada 'finlandización' de Ucrania) como posible solución al conflicto: «Cada país es oberano», concluyó.