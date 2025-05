El 'lobby' de las armas en Estados Unidos tiene más poder que nunca

Cuando el martes llegaron a Washington las primeras noticias de que una nueva masacre en una escuela de primaria se había cobrado las vidas de 19 niños y dos maestros, la reacción inmediata de los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, visiblemente afectado, fue ... clamar por que alguien le ponga coto «al 'lobby' de las armas». El grueso de los republicanos, sin embargo, cerró filas inmediatamente y a diferencia de otras masacres escolares, no tardó ni un par de horas en defender que el problema no son las armas, o que haya 400 millones de ellas en una nación de 330 millones de habitantes, sino la falta de seguridad en las aulas y la negativa de muchos distritos escolares a que los maestros lleven pistola y aprendan a usarla.

Un ejemplo claro es el de Ted Cruz, senador republicano por Texas, lugar mismo de la masacre, que el mismo día en que esta ocurrió dijo lo siguiente: « Hay muchos políticos que van a tratar de politizar este asunto , vemos a muchos demócratas y gente en los medios cuya solución inmediata es restringir los derechos constitucionales de aquellos ciudadanos que cumplen la ley. Eso no funciona, no previene los delitos, lo que previene los delitos es perseguir a los convictos, los delincuentes y aquellos que tienen graves trastornos mentales».

Aportaciones de la Asociación Nacional del Rifle En millones de dólares Republicanos Demócratas Por partidos 2,98 millones de dólares 3 2,4 1,8 1,2 0,217 0,6 0 1990 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 2022 Demócratas 12.887 (1,97%) En dólares Republicanos 638.035 (97,99%) 2020 Otros 201 (0,03%) Principales destinatarios de las aportaciones Datos de 2020. Cifras en dólares 30.493 Comité Republicano en el Senado Comité Republicano en el Congreso Donald Trump Mitch McConnell Comité Nacional Republicano David Perdue Cory Gardner Marta McSally Bill Hagerty Lindsey Graham 30.236 25.662 16.029 15.727 14.867 12.475 10.625 10.550 Asociación Nacional del Rifle 10.459 Fuente: OpenSecrets / ABC Aportaciones de la Asociación Nacional del Rifle En millones de dólares Republicanos Demócratas Por partidos 0 1,2 1,8 0,6 2,4 3 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2,98 millones de dólares 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 0,217 Demócratas 12.887 (1,97%) En dólares Republicanos 638.035 (97,99%) 2020 Otros 201 (0,03%) Principales destinatarios de las aportaciones Datos de 2020. Cifras en dólares Comite Rep. en el Senado 30.493 Comite Rep. en el Congreso 30.236 Donald Trump Mitch McConnell David Perdue Cory Gardner Marta McSally Bill Hagerty Lindsey Graham 25.662 16.029 Comite Nac. Republicano 15.727 14.867 12.475 10.625 10.550 10.459 Fuente: OpenSecrets / ABC

El caso del senador Cruz es un ejemplo claro de la larga y sólida unión entre un amplio sector del Partido Republicano y el poderoso e influyente lobby de las armas, que en su día estuvo dominado por la célebre Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), cuya faz fue durante años el actor Charlton Heston, y otros nuevos grupos que son hoy incluso más enardecidos en la defensa de la tenencia de armas sin restricciones, por mandato constitucional.

Según una estimación de Brady Campaign, un grupo que defiende mayores controles sobre las armas de fuego, el senador Cruz ha recibido 176.000 dólares (165.000 euros) en donaciones de la NRA, algo legal dentro de las regulaciones de 'lobby'. El viernes, el mismo Cruz participó junto con el expresidente Donald Trump en un congreso de la NRA en Houston , unos 400 kilómetros al este del lugar de la masacre infantil, en el que se volvió a defender la tenencia de armas que según la jurisprudencia consagra la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana.

Apoyo a Trump

La NRA apostó temprano por Trump, y le fue bien con ello. En las elecciones de 2016 le donó 50 millones de dólares a él y a otros candidatos republicanos . En las de 2020, tras varios escándalos internos, la NRA redujo sus contribuciones, y le dio a Trump una cantidad menor, 4,2 millones de dólares, según datos de ProPublica, además de unos 12 millones en candidatos republicanos al legislativo, senadores y diputados.

Ted Cruz AFP

Este apoyo explica que, por ejemplo, Trump se opusiera frontalmente a limitar la tenencia de armas aun después de otra de las peores masacres de menores de la historia de EE.UU., la de Parkland , cerca de Miami, en 2017, en la que murieron 14 estudiantes y tres adultos. Trump invitó a varios supervivientes a la Casa Blanca , les escuchó y después defendió que la solución bien podría ser armar a los maestros, es decir tener todavía más armas.

El contraste de Trump con el actual presidente es notable , especialmente si se tiene en cuenta que horas después de la masacre Biden compareció en la Casa Blanca, al regreso de un largo viaje a Asia, y entre compungido y enfadado, dijo: «Como nación, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al 'lobby' de las armas? ¿Cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos muy adentro qué debe hacerse?».

Para Kris Brown, la presidenta de Brady Campaign, «Biden tiene razón al preguntarse cuándo vamos a hacer algo contra el 'lobby' de las armas. Nosotros hemos estado exigiendo a los cargos electos que actúen. Les hemos dicho a los legisladores que prevenir la violencia con armas de fuego es un asunto electoral porque es de vida o muerte para cada comunidad americana. Ya no nos bastan los rezos, las palabras, los tópicos, es necesario actuar». El problema es que ni con mayoría en las dos cámaras del Capitolio y la presidencia pueden los demócratas cambiar las leyes sobre tenencia de armas, ya que para ello necesitan una supermayoría de 60 escaños de 100 en el Senado, de la que carecen, pues tienen sólo 50.

Por eso, pese a que una mayoría de estadounidenses crea, según las encuestas, que es necesario restringir la tenencia de armas, hay pocas probabilidades de que ello ocurra, a pesar de que senadores de ambos partidos han comenzado negociaciones en el Capitolio. Esas conversaciones, para asuntos tan sencillos como dificultar la compra de rifles de asalto, o hacer más tests psicotécnicos o comprobación de antecedentes penales, ya han encallado en el pasado. En lo que va de 2022 han muerto en EE.UU. por armas casi 8.000 personas, sin contar suicidios , según Gun Violence Archive. Casi 20.000 personas al año mueren por ese motivo, una cifra que se dobla si se consideran los suicidios por arma de fuego.

En el plano demoscópico, Gallup afirma que el porcentaje de estadounidenses que quieren controles más estrictos sobre la tenencia de armas es aún considerable (52%) pero ha ido cayendo a lo largo de los años, y de hecho registra su punto más bajo en casi una década.

Los problemas de la NRA

La NRA, por su parte, ha defendido que lo ocurrido en Uvalde –que un chaval de 18 años comprara armas de asalto y entrara en una escuela a matar niños– son «las acciones de un criminal solitario y trastornado», según dijo la organización en un comunicado, y se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos «para que las escuelas sean más seguras». De momento, los directivos han rehusado hacer más comentarios.

Tras la matanza de 2012 en Sandy Hook, en la que murieron 20 niños y seis adultos, el consejero delegado de la NRA, Wayne LaPierre, llegó a decir que los responsables de las matanzas en colegios eran aquellos que querían prohibir las armas en esos mismos centros, ya que impedían la defensa de los niños por parte de los maestros.

Desde entonces, la NRA ha ido perdiendo influencia por una serie de batallas legales internas, relacionadas con los gastos de su cúpula directiva. LaPierre cobra cerca de un millón al año, según 'The Washington Post', y ha negociado extras como una mansión y transporte en jet privado.

Ante los problemas internos de la NRA, que ha amasado un déficit millonario, han ido apareciendo grupos más pequeños que van aumentando en socios, ingresos y también en donaciones a políticos cada vez más entusiasmados en su defensa de las armas. Es el caso, por ejemplo, de Gun Owners of America, cuyo vicepresidente, Eric Pratt, dice: «Los políticos de izquierdas se aprovechan hoy de las emociones para pedir apoyos a varias propuestas de control de armas, como la comprobación universal de antecedentes penales y el aumento de la edad mínima de compra a 21 años. No nos equivoquemos, ninguna de estas políticas evitará que ocurran estas tragedias ». La propuesta de Pratt es clara: «Armar a los profesores que estén dispuestos a ello, que es una solución apoyada por el 81% de los policías, y derogar la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas, que deja a nuestros niños vulnerables y a nuestros padres desarmados para defenderlos». Esa ley, de 1990, prohíbe la tenencia de armas en zonas escolares. Los ingresos anuales de Gun Owners of America rozan hoy los seis millones de dólares, y van en aumento, como los de otros grupos similares que aspiran a tomar el relevo del gigante que fue en su día la NRA.