Revelan que el presidente de El Salvador lleva un año negociando con las pandillas

El presidente de El Salvador , Nayib Bukele , negocia en secreto desde hace un año con un grupo pandillero la reducción de asesinatos, beneficios penitenciarios y otras promesas relacionadas con el resultado que obtenga su partido en las elecciones parlamentarias de 2021, según un reportaje de investigación publicado por «El Faro», un medio digital salvadoreño especializado en temas de Centroamérica y América Latina.

De acuerdo con documentos oficiales y fuentes anónimas del gobierno, funcionarios y líderes de la pandilla Mara Salvatrucha 13 se habrían reunido varias veces desde junio de 2019 en las cárceles de Zacatecoluca e Izalco Fase III. Negociar con las maras , como se conoce también a estos grupos criminales, para tratar de lograr treguas durante las campañas electorales es un tema controvertido que ha salpicado a los partidos políticos en el país centroamericano.

El objetivo de estas reuniones sería, en primer lugar, reducir el número de homicidios en El Salvador a cambio de obtener beneficios carcelarios. Este año está siendo el menos violento desde los Acuerdos de Paz (1992), con 519 asesinatos de enero a mayo , un descenso significativo al compararlo con los 1.345 que ocurrieron en el mismo periodo de 2019. La reducción de la violencia ha sido uno de los principales éxitos de Bukele, presidente desde el junio del año pasado.

«Alguien les está pasando información falsa»

Los pandilleros supuestamente negociaron reducir los homicidios a cambio de conseguir desde pequeños beneficios como poder comprar pizzas o golosinas en las prisiones; hasta lograr que los funcionarios los cambiaran de celda a los presos. Siempre según el reportaje de investigación, los funcionarios habrían ofrecido a los cabecillas mayores beneficios si el partido de Bukele obtiene un buen resultado en las elecciones legislativas de febrero de 2021, en las que se elegirán a los 84 diputados que forman la Asamblea Legislativa.

Bukele reaccionó con sorna al artículo de «El Faro». En una publicación en la red social Twitter, el presidente dijo que es una de las notas «más ridículas» que ha visto y adjuntó fotos de pandilleros encarcelados. «Alguien les está pasando información falsa », añadió.

En una entrevista con ABC en junio de 2019 , cuando según el reportaje iniciaron las negociaciones, Bukele dijo que su administración no negociaría con las pandillas. «Yo no negocio con las maras, lidio con las comunidades donde viven sus familias», afirmó. «Los pandilleros no son niños, son terroristas», dijo Rogelio Rivas , el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, el pasado mayo en otra entrevista con ABC.