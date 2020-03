Preguntas y respuestas claves de las municipales en Francia marcadas por el coronavirus El país celebra la primera vuelta de los comicios municipales, con estrictas precauciones sanitarias en las 70.000 mesas electorales

Juan Pedro Quiñonero
Corresponsal en París
Actualizado: 15/03/2020 02:22h

A pesar de la amenaza global que supone el coronavirus, Francia celebra mañana la primera vuelta de los comicios municipales con estrictas precauciones sanitarias en las 70.000 mesas electorales a las que están llamados más de 47 millones de ciudadanos para renovar 35.000 Ayuntamientos. Aquí respondemos las preguntas más frecuentes sobre esta jornada electoral atípica:

¿Puede contribuir la jornada electoral a la propagación del coronavirus?

El Gobierno espera que no. Se han tomado medidas particulares. Se cuenta con la disciplina cívica y la organización sanitaria del Estado y las alcaldías. El presidente Macron consultó a todas las autoridades médicas, sanitarias y hospitalarias, recibiendo el «OK» que también dieron todas las fuerzas políticas.

¿Influirá el virus en la jornada electoral?

Se espera un aumento de la abstención, del 10 al 15%. Pero nadie teme una catástrofe. Suciedad y polución han tenido importancia en la campaña, en París y grandes ciudades. Ese factor puede tener su influencia en los electores jóvenes, cuando se estima que la abstención aumente entre electores «de cierta edad».

¿Puede favorecer a alguien el miedo a la pandemia?

Los estudios de opinión sugieren que los electores franceses saben diferenciar entre los riesgos del coronavirus y los problemas de gestión municipal. En París, derecha y ecologistas han sido los «campeones» en la defensa de la limpieza urbana, cuando la suciedad -grave- es percibida como un «factor sanitario» muy negativo.

¿Hay diferencias entre la gestión municipal y la gestión estatal de la crisis del coronavirus?

En París, se han lanzado algunas pullas contra la ex ministra, Agnès Buzyn, candidata macroniana, pero, globalmente, ningún alcalde, ningún presidente de región, ningún presidente de departamento, ha contestado en ningún momento la política del Estado ante la crisis. Los alcaldes de todas las tendencias políticas se han comprometido a respetar las consignas sanitarias del Gobierno.

¿Serán estas elecciones un voto censura contra Macron?

No. Macron y su partido no existían políticamente el 2014, cuando se celebraron las últimas municipales. Lo que ganen o no ganen los candidatos «macronianos» será todo ganancia. Podrá discutirse si el «macronismo» tiene buena, mala o muy mala implantación municipal. Nadie espera mucho más allá de una cierta «aurea mediocritas».

¿Quién puede ganar y perder?

La Francia municipal es centrista, conservadora o muy conservadora. Nadie espera cambios de fondo. Las izquierdas socialistas y comunistas solo esperan conservar sus posiciones municipales, relativamente minoritarias. La extrema derecha espera dar un aldabonazo ganando una gran ciudad de más de 100.000 habitantes, Perpignan.