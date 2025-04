Los oligarcas que hablan en contra de la guerra indican que Putin está perdiendo el control sobre la élite rusa

Varios oligarcas rusos han transmitido públicamente su oposición a la guerra de Ucrania, una señal de que Putin está perdiendo el control sobre la élite del país, según dijo a CNN el jefe del grupo KleptoCapture del Departamento de Justicia de Estados Unidos en una entrevista publicada el viernes pasado.

Mientras discutía el impacto de sancionar a los oligarcas rusos, el líder de KleptoCapture, Andrew Adams, señaló las declaraciones hechas «por personas que anteriormente apoyaban activamente al Kremlin o guardaban silencio criminal sobre sus acciones, que ahora se han presentado para quejarse del último esfuerzo para infligir daño en Ucrania ».

Los multimillonarios sancionados Mijail Fridman y Oleg Deripaska fueron algunos de los primeros empresarios rusos en compartir su desaprobación de la invasión, una rara muestra de desacuerdo público con el Kremlin.

Fridman, el fundador del banco privado más grande de Rusia y propietario de los supermercados Dia, además de uno de los hombres más ricos de Rusia, le dijo a 'Bloomberg' que sería un «suicidio» desafiar directamente a Putin en la guerra y dijo que los oligarcas como él no tienen influencia sobre el presidente.

Muy pocos oligarcas han ido tan lejos como para criticar a Putin directamente, y aquellos que han dicho algo pagaron rápidamente el precio.

El empresario ruso Oleg Tinkov le dijo a 'The New York Times' que la administración de Putin lo obligó a vender su participación del 35% en el banco digital Tinkoff después de que criticara duramente la campaña militar del Kremlin en Instagram. «No podía discutir el precio», dijo Tinkov al 'Times'. «Era como un rehén: tomas lo que te ofrecen. No pude negociar».

A pesar del rechazo poco común de los oligarcas de Rusia, los expertos dicen que es poco probable que sancionarlos tenga una influencia real sobre las decisiones militares del Kremlin. «En este momento, la realidad es que la única persona que va a cambiar la opinión de Putin es el propio Putin», dijo a 'Insider' el mes pasado Tom Keatinge, director fundador del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros (CFCS) en RUSI. «Sancionar a los oligarcas es un ejercicio de relaciones públicas. Tiene valor, ya que mantiene el conflicto a la vista del público, pero parece muy poco probable que alguno de los oligarcas de las sanciones vaya a cambiar su cálculo».