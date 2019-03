El mapa que compara los vuelos del Boeing 737 MAX 8 por el mundo antes y después del accidente

La imagen resulta llamativa. El pasado 6 de marzo, cientos de vuelos estaban operados por el Boeing 737 MAX 8, recorriendo los espacios aéreos de casi todo el mundo. Siete días después, 13 de marzo, apenas hay decenas de vuelos activos con este modelo, en su totalidad sobrevolando los Estados Unidos.

La aplicación «Flightradar24», que permite rastrear el tráfico aéreo en tiempo real en todo el mundo, ha monitorizado la actividad del avión tras ser vetado su uso en la mayoría de países hasta que se resuelvan las causas del accidente que el pasado 10 de marzo costó la vida de 157 personas.

Así, con la prohibición impuesta en las últimas horas, la aeronave solo tiene permiso para sobrevolar los Estados Unidos y Canadá , dos de los países que siguen permitiendo el uso de 737 MAX 8.

