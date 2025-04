Ofensiva diplomática europea en EE.UU. y Rusia para conseguir una desescalada en Ucrania

Para frenar la escalada de tensión de Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron , y el canciller de Alemania, Olaf Scholz , se han desplazado este lunes a Moscú y Washington, donde han mantenido reuniones con sus homólogos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , y el presidente de Rusia, Vladímir Putin . Estos encuentros simbolizan la lucha europea por solucionar el conflicto, que amenaza directamente al continente, mediante la negociación con dos interlocutores clave para lograr su fin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, llevan ya más de tres horas reunidos en el Kremlin tratando de desenmarañar la crisis ucraniana. El encuentro está siendo cordial, los dos dirigentes, sentados a una mesa de más de cinco metros de largo para evitar contagios, se tutearon y recordaron que la actual visita a Rusia de Macron se produce el día cuando se cumplen 30 años de la firma de un gran acuerdo bilateral tras la desintegración de la Unión Soviética. París reconoció entonces que Rusia es la sucesora de la URSS.

«No habrá seguridad ni estabilidad si los europeos no pueden defenderse, pero también si no son capaces de encontrar una solución común con todos sus vecinos, incluidos los rusos», ha afirmado Macron

Nada más comenzar la reunión, lo primero que le dijo Macron hoy a Putin es que confía en «el inicio de una desescalada» en Ucrania, en «empezar a construir una respuesta útil de manera colectiva para Rusia y para todo el resto de Europa» que aleje el peligro de una guerra y establezca «elementos de confianza, de estabilidad, de previsibilidad para todo el mundo».

A juicio del presidente galo, « no habrá seguridad ni estabilidad si los europeos no pueden defenderse , pero también si no son capaces de encontrar una solución común con todos sus vecinos, incluidos los rusos. Mi prioridad ahora es la cuestión de Ucrania y el diálogo con Rusia sobre la desescalada y la búsqueda de condiciones políticas que permitan superar crisis». « Debemos avanzar sobre la base de los Acuerdos de Minsk y retomar el difícil diálogo que requiere progresos a las dos partes. De esta manera podremos evitar el aumento de las tensiones en Europa», recalcó Macron.

Washington pide firmeza

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó este lunes al nuevo canciller alemán para que muestre mayor firmeza e n las advertencias conjuntas de los socios europeos a Rusia ante la posible invasión de Ucrania . Sobre todo, al presidente de Estados Unidos le urge consensuar unas duras sanciones contra Putin y sus socios en caso de guerra. Esta es la primera visita de Olaf Scholz a la Casa Blanca, y se produce en el marco de lo que la propia embajadora alemana en Washington describió en un cable confidencial enviado el mes pasado a Berlín como una sensación generalizada en la capital estadounidense de que «Alemania no es de fiar».

Scholz se ha reunido con Biden en la Casa Blanca EO

Biden recibió a Scholz en el Despacho Oval para un encuentro bilateral, y, ante los medios, dijo lo que espera. «Es una obviedad, pero Alemania es uno de los socios más estrechos de América , y trabajamos al unísono» para «disuadir a Rusia de la agresión en Europa». Por su parte, Scholz asintió, y se declaró dispuesto a «luchar contra la agresión rusa en Ucrania».

Horas antes de esta visita, la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, adelantó que el ejército alemán va a aumentar su presencia en Lituania con 350 soldados . « Estamos fortaleciendo nuestra contribución al flanco este de la OTAN y estamos enviando una clara señal de determinación a nuestros socios de la Alianza», dijo la ministra Lambrecht durante una visita al campo de entrenamiento militar de Münster, informa Rosalía Sánchez desde Berlín. Alrededor de 500 soldados alemanes están ya en Lituania, un país fronterizo con Kaliningrado y Bielorrusia y miembro de la OTAN desde 2004. Alemania también participa regularmente en la vigilancia del espacio aéreo de la OTAN en los países bálticos y en Rumanía. La semana pasada, Biden autorizó la movilización de 3.000 soldados estadounidenses a Alemania, Polonia y Rumanía.