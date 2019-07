El líder del exilio cubano en EE.UU. se enfrenta a la deportación tras 52 años afincado en el país Ramón Saúl Sánchez, a quien ya le había sido denegado el permiso de residencia varias veces, es conocido por organizar flotillas de protesta que navegan por el estrecho de Florida hasta alcanzar las costas de Cuba

El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, se enfrenta a una posible deportación a Cuba al cabo de más de medio siglo en EE.UU. después de que las autoridades migratorias rechazaran su petición de residencia, confirmó a Efe este lunes el exiliado.

«Con tristeza les comunico que el gobierno de EE.UU. me acaba de denegar la residencia con un documento de 17 páginas de justificaciones», escribió Sánchez en su cuenta de Twitter. «Agradezco los 52 años vividos en esta tierra generosa que he llegado a amar como a mi otra patria. Continuaré mi lucha por Cuba libre», agregó Sánchez, conocido por organizar flotillas de protesta a través del estrecho de Florida hasta cerca de las costas de Cuba.

El escrito que le remitió el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) estadounidense, «plagado de inconsistencias y banalidades», según denunció a Efe, denegó la nueva solicitud de residencia que en 2016 presentó el activista tras el rechazo que emitió esta agencia federal a una primera petición que inició en 2002.

Según explicó a Efe el cubano, precisamente la organización de esas «flotillas por la libertad en Cuba» y las huelgas de hambre que ha hecho en oposición al Gobierno en la isla figuran entre las razones por las que EE.UU. le ha rechazado la petición. Y añadió que, en su carta, las autoridades migratorias alegan que aquellas acciones eran para «confrontar al gobierno de EE.UU., cuando en realidad eran para reclamar derechos al gobierno cubano».

Recalca Sánchez que adoptó una «lucha cívica no violenta» tras pasar cuatro años y medio en prisión durante la década de los 80, por negarse a declarar ante un gran jurado en un caso relacionado con la organización armada Omega 7, a la que él no pertenece, tal y como lo determinaron las autoridades de EE.UU. No obstante, aquel caso a la larga le valió la revocación del «parole» con el que se mantenía en EE.UU. Del mismo modo, nunca adoptó la ciudadanía estadounidense por considerar una «traición» a la causa cubana.

«Vamos a apelar ante la misma instancia (USCIS) y sino recurriremos al asilo político, pero el peligro de la deportación en estos tiempos existe», manifestó el líder del Moviminto Democracia, a quien la carta de las autoridades migratorias le llega cuando preparaba una «flotilla humanitaria» a Cuba.

Figura importante del exilio cubano en Miami, el activista señaló que ha hecho en total 26 flotillas cerca de las costas cubanas, en una de las cuales entró en aguas de Cuba sin autorización de la Guardia Costera de EE.UU. «Durante mucho tiempo el gobierno de Cuba ha pedido que nos neutralicen», señala Sánchez, de 64 años, y quien ve en la negativa un trasfondo «político».

Según dijo a Efe, en el documento que le han remitido las autoridades migratorias le hacen saber que han hecho uso de una «cláusula de discreción» para emitir su decisión.