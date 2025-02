Julio Borges renuncia a su cargo como canciller y pide que desaparezca el interinato de Guaidó

La oposición venezolana ha sufrido otro movimiento sísmico. La tarde de este domingo, Julio Borges, quien en 2019 fue designado como el comisionado para las relaciones exteriores del Gobierno interino de Juan Guaidó , ha renunciado a su cargo de forma inesperada. El más cercano colaborador del líder opositor ha puesto su cargo a la orden durante una rueda de prensa telemática. En su pronunciamiento, ha dicho que el interinato «se ha deformado» y que ha terminado por convertirse «en un fin en sí mismo».

«Hay que dar paso a una reforma a todo lo que se ha llamado Gobierno interino. El Gobierno interino tiene un sentido como un instrumento para salir de la dictadura, pero, en este momento, en nuestro modo de ver el Gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura , el Gobierno interino se ha convertido en una especie de medio en sí mismo», ha dicho Borges.

La intervención de Borges es un estremecimiento dentro del sector que ha intentado desde 2019 despojar a Nicolás Maduro del poder, pero no lo ha logrado, pese a tener el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos y otros cincuenta países que no reconocen al Gobierno chavista. Para Borges, que está exiliado en Colombia, el interinato «debe desaparecer»: «Se ha burocratizado en algo que no está cumpliendo su manera de ser . Pensamos que la visión de Gobierno interino debe desaparecer», ha afirmado.

«El epicentro de la lucha venezolana debe construirse dentro de Venezuela, hemos perdido legitimidad. El mundo puso el caso venezolano en la nevera», ha expresado Borges, quien pertenece a Primero Justicia, el partido que dirige el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski .

El opositor también ha declarado sobre el manejo que le ha dado la oposición a los activos de Venezuela en el extranjero , por lo que ha llamado a la reflexión sobre el uso de estos recursos, citando el caso de la empresa Monómeros, que está envuelto en supuestos actos de corrupción, después que el exembajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderon Berti , acusó a Leopoldo López y a Juan Guaidó de «corruptos».

«La verdad es que el entorno de Guaidó tenía un plan para cogerse Monómeros. Resulta que Guaidó iba a nombrar autoridades que nadie conocía, cuando la propuesta era agarrar a una de las mejores auditoras del mundo para hacer las cosas serias», ha revelado también Borges.

Las palabras de Borges han llegado momentos después de que la dirigente María Corina Machado , quien es una de las principales detractoras del régimen de Maduro, y ahora un crítica a la figura de Juan Guaidó, dijera que la oposición debía proponer una elección interna para renovar el liderazgo de la oposición.