Empiezan las mayores maniobras de la OTAN desde la Guerra Fría Estos ejercicios comienzan el mismo día en que el presidente Putin sufre un duro varapalo con la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Oleg Sentsov, director de cine ucraniano nacido en Crimea

Rafael M. Mañueco

En medio de amenazas de EE.UU. de abandonar tratados de limitación de armas nucleares, motivadas por las presuntos incumplimientos de Moscú de esos acuerdos, la OTAN comenzó ayer en Noruega las maniobras militares «Trident Juncture», que esta vez serán las mayores realizadas por Occidente desde los tiempos de la Guerra Fría.

No se ha declarado que estos ejercicios tengan a Rusia como enemigo potencial, pero la proximidad de sus fronteras y las tensiones crecientes desde la anexión de Crimea, hace cuatro años y medio, no dejan otra interpretación.

Según el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, estos ejercicios «son los mayores de la OTAN desde el final de la Guerra Fría (...) y constituyen un mensaje claro de que la Alianza está dispuesta a defender a todos los aliados ante cualquier adversario o amenaza». Para las repúblicas bálticas, Polonia y la mayor parte de los países escandinavos esa amenaza es inequívocamente Rusia.

Para estas maniobras, que se prolongarán hasta el 7 de noviembre, se han movilizado 50.000 efectivos procedentes de 31 países y participan 65 navíos, 250 aeronaves y 10.000 vehículos de todo tipo, tanques entre ellos. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dijo el miércoles que «la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia ha alcanzado un nivel sin precedentes desde los tiempos de la Guerra Fría».

Hace poco, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de «provocación» este tipo de despliegues « las puertas» de su país. La Embajada rusa en Oslo ha tachado las maniobras de «gesto antirrruso».

Pero el Kremlin no se ha quedado atrás. A principios de septiembre, tropas rusas, chinas y mongolas llevaron a cabo las mayores maniobras de la historia y fue en el Extremo Oriente de Rusia, las «Vostok-2018». Según Shoigú, fueron «las más importantes desde 1981», cuando. no obstante, no se movilizaron los 300.000 soldados de ahora.

El año pasado, los soldados rusos estuvieron a tiro de piedra de la Unión Europea en los ejercicios llamados «Zapad-2017», que tuvieron Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado como escenario.

En Noruega, habrá observadores militares rusos. Estos ejercicios se desarrollarán en los mares de Noruega y Bárents, más allá del Círculo Polar Ártico, y en un amplio territorio dentro de la península escandinava. Las operaciones aéreas se extenderán a las vecinas Islandia, Suecia y Finlandia.

Estos ejercicios comienzan el mismo día en que el presidente Vladímir Putin sufre un duro varapalo del Parlamento Europeo, que ha concedido el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Oleg Sentsov, director de cine ucraniano nacido en Crimea. El galardonado se opuso a la anexión de Crimea y fue acusado de terrorismo y condenado a 20 años de cárcel que cumple actualmente en un penal situado en el Ártico.