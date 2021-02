Draghi acepta «con reservas» el encargo de formar gobierno en Italia El economista, que ha recibido el encargo de Mattarella, va a abrir ahora una ronda de consultas con los partidos

Con un mensaje de confianza y esperanza en el futuro, a pesar de la emergencia sanitaria y la gravedad de crisis económica, Mario Draghi, se ha dirigido a los italianos. «Agradezco al presidente de la República la confianza que ha depositado en mí. Es un momento difícil, tenemos que estar a la altura», han sido las primeras palabras de Draghi, después de más de una hora de coloquio con el jefe del Estado en el palacio del Quirinal. El expresidentes del Banco Central Europeo (BCE) aceptó «con reserva», una fórmula tradicional, el encargo de formar gobierno. Con tono sereno, hizo una breve declaración, con palabras muy medidas, como en él es habitual, para explicar los desafíos a los que se enfrenta el país y cuál será su actuación: «Ganar la pandemia, completar la campaña de vacunación, ofrecer respuestas a los problemas cotidianos, relanzar el país son los desafíos. Tenemos los recursos extraordinarios que provienen de la Unión Europea y podemos hacer mucho por el futuro del país». Draghi se dirigió también con especial atención a las fuerzas políticas: «Con mucho respeto, me dirigiré primero al Parlamento: confío en que la unidad surgirá del diálogo con los partidos y grupos parlamentarios y del diálogo con las fuerzas sociales, y con ello la capacidad de dar una respuesta responsable y positiva a la solicitud del Presidente de la República. Retiraré mi reserva al final de las consultas», dijo Mario Draghi.

Tras mantener consultas con todas las fuerzas políticas, para ver si puede contar con una mayoría sólida y estable, Draghi volverá al Quirinal para retirar su reserva si está seguro del apoyo del parlamento. Después elaborará la lista de su gobierno, que presentará a Sergio Mattarella quien, constitucionalmente, debe dar su aprobación. Tras el juramento acudirá al Parlamento para la votación de confianza.

Terremoto político

El mandato del presidente Mattarella a Draghi para formar un gobierno institucional ha creado un verdadero terremoto en las fuerzas políticas italianas, lo que a buen seguro tendrá consecuencias en la futura composición de las mayorías en Italia. No tendrá fácil formar una mayoría parlamentaria sólida, pero parece claro que Sergio Mattarella no hubiera dado el mandato al expresidente del BCE sin haber sondeado previamente a destacados líderes del mundo político para asegurarse su apoyo a Draghi. Y éste no hubiera aceptado, aunque es verdad que lo ha hecho «con reserva», si no pensara que podrá formar una mayoría sólida y estable.

En principio, Draghi espera repetir en Italia la fórmula Úrsula, con idénticas fuerzas políticas que apoyaron a la presidenta de la Comisión Europea en el Europarlamento. Trasladando este esquema europeo a Italia, contaría con el apoyo del centro izquierda, pequeños grupos del centro derecha y Forza Italia de Berlusconi. Aunque pueda parecer sorprendente, la Liga de Matteo Salvini podría darle apoyo externo, para ganar imagen europeísta.

División en el Movimiento 5 Estrellas

Algunos partidos están viviendo ya una verdadera convulsión interna. El caso más llamativo es el del Movimiento 5 Estrellas (M5E), que ya se ha dividido. Su fractura podría ser insanable. El fundador del Movimiento en el 2009, el cómico Beppe Grillo, ha dicho que son «leales a Giuseppe Conte, pero no a Draghi». El líder político actual del M5E, Vito Crimi (48 años), sustituyó hace un año con funciones de regente a Luigi Di Maio (34), actual ministro de Exteriores en funciones. Fue una decisión provisional, pero las divisiones son tan profundas que el M5E ha sido incapaz de celebrar todavía un congreso para encontrar un líder político en sustitución de Di Maio. Crimi es contrario a dar el voto a Draghi: «Hemos mantenido que el único gobierno posible sería un ejecutivo político –ha declarado-. Por tanto, el Movimiento no votará a favor del nacimiento de un gobierno técnico presidido por Draghi».

La línea de Crimi no es seguida por todo el M5E, ni muchos menos. Lo apoya el sector más populista, encabezado por Alessandro Di Battista, conocido como «el Che Guevara de Roma Norte» (el barrio en el que vive), quien ha definido a Draghi como «el apóstol de las élites». Aunque Di Maio abandonó oficialmente en enero de 2020 el liderazgo político del M5E, él ha continuado siendo el verdadero líder del Movimiento. Todos le reconocen que en poco tiempo ha madurado políticamente, alejándose de la corriente más populista del M5E, hasta convertirse hoy en un europeísta moderado. Di Maio, como titular de Exteriores, tuvo interés en conocer personalmente a Mario Draghi, y al final de su encuentro el ministro confesó: «He sacado una óptima impresión de él».

No hay duda que Di Maio encabezará la corriente mayoritaria del Movimiento que votará a favor de Draghi. Queda por ver si el partido permanecerá unido, porque a lo largo de la legislatura está sufriendo una sangría política de votos (en las elecciones del 2018 obtuvo casi el 33 % y hoy las encuestas le dan la mitad). En menos de tres años lo han abandonado unos 60 diputados. El último caso fue este martes: el diputado Emilio Carelli lo abandonó tras criticar la «falta de liderazgo, la división y el ocaso del Movimiento». Carelli ha pasado al centro derecha, para fundar «El Centro-La Casa de los populares –el enésimo partido- para acoger a todos los decepcionados del Movimiento 5 Estrellas».

La Liga busca nueva imagen

Por su parte, la Liga puede mostrar también una cierta apertura hacia Draghi. No lo votará, pero podría darle eventualmente un apoyo externo. No sería una enrome sorpresa. Hace unos días, cuando se le preguntó al líder de la Liga, Matteo Salvini, por la opción de Draghi como primer ministro, respondió: «Ojalá». El brazo derecho de Salvini, Giancarlo Georgetti, que mantiene una excelente relación con Draghi, pretende imprimir un carácter europeísta a la Liga para evitar el rechazo que este partido suscita en Bruselas.

Georgetti considera que Salvini no puede aspirar a ser un primer ministro italiano presentable en Europa, teniendo como aliados a la extrema derecha alemana y francesa. Además, la Liga está especialmente radicada en el norte, en el tejido empresarial que se siente cercano y ligado a Europa. La presión de este mundo empresarial, de la que Giancarlo Georgetti es claro portavoz, puede ser también determinante, para que en la Liga se produzca un cierto cambio de acercamiento hacia Europa, para ganar imagen.

Apoyo de Berlusconi

En el centro derecha, el apoyo de Forza Italia de Silvio Berlusconi se da por hecho. El «Cavaliere» es un entusiasta de la labor de Draghi. Fue el magnate, cuando era primer ministro, quien lo propuso en el 2005 como presidente de la Banca de Italia, cargo en el que Draghi permaneció hasta el 2011, año en el que pasó a presidir el banco Central Europeo.

En el centro derecha, la gran excepción será Georgia Meloni, líder de Hermanos de Italia. Aún mostrando su respeto por Draghi, ha manifestado que votará en contra, porque en su opinión la solución de la crisis tenía que haber sido la convocatoria de elecciones anticipadas.

Draghi ha aceptado el encargo «con reservas», una fórmula que le llevará ahora a abrir una ronda de consultas con los partidos políticos para tantear sus opciones y, llegado el caso, volver al Quirinale para formalizar su designación.