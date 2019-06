El comisario Simonovis: «Maduro ampara a miembros de ETA» El icónico opositor venezolano habla con ABC tras obtener su libertad después de quince años preso a manos del régimen chavista

Seguir David Alandete @alandete Corresponsal en Washington Actualizado: 29/06/2019 01:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo primero que ha hecho el comisario Iván Simonovis (Caracas, 1960) al quedar libre tras quince años preso por el régimen chavista ha sido viajar por propia voluntad a EE.UU. para ofrecer a las autoridades pruebas sobre las actividades delictivas del régimen de Nicolás Maduro, de las que avanza algunas en esta entrevista. Varias de esas pruebas afectan a España, pues Simonovis asegura que dispone de información sobre el paradero de miembros de la banda terrorista ETA amparados por el régimen que controla Venezuela. El comisario, uno de los criminólogos más reputados de su país, fue detenido en 2004 tras un intento fallido de golpe de Estado contra Hugo Chávez y fue detenido durante una década en unas condiciones infrahumanas, hasta que en 2014 quedó en arresto domiciliario.

Se ha visto con Marco Rubio y otros senadores y diputados muy importantes en el Capitolio. ¿Qué les ha dicho?

Les he expresado mi intención de ayudar y ofrecerles información sobre los abusos de la dictadura de Nicolás Maduro para que tengan éxito a la hora de llevar la democracia a mi país. La semana que viene regreso al Capitolio a más reuniones.

Usted estuvo 15 años en prisión y arresto domiciliario. ¿Cómo ha podido obtener información sobre esos supuestos delitos?

Soy comisario. Me formé en ese área. He seguido en contacto con personas de ese área. Y eso me ha llevado a tener acceso a detalles sobre actividades criminales donde participa el gobierno con el grupo islamista Hezbolá y la guerrilla colombiana, entre otros.

Hoy mismo el gobierno de EE.UU. ha sancionado al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, por el expolio de Venezuela. ¿Trae usted también información sobre el círculo íntimo de la familia Maduro?

Al cien por cien. Traigo detalles que afectan a Maduro y a su círculo más cercano. Es información, que luego las autoridades deben decidir si amerita presentar cargos o tomar sanciones. Eso lo deben decidir ellos. Yo solo traigo hechos.

Usted menciona a Hezbolá. ¿Qué se le ha perdido a una guerrilla islamista chií afincada en Líbano en Venezuela?

Hezbolá se ha integrado en Venezuela para crear pantallas. En apariencia las suyas son actividades legales, empresariales, pero en realidad son pantallas para llevar a cabo acciones criminales como el lavado de dinero. Esto es algo que me ha dicho a mí personalmente la inteligencia de mi país. No es que tenga ahora resguardos de transferencias u otras pruebas circunstanciales, pero creo que es una información válida y en consonancia con lo que sucede o ha sucedido en otros países como Colombia.

Alguno de estos delitos, ¿afecta a España?

Claro. Venezuela se ha convertido en tierra segura para los terroristas. Esto afecta a España y a todo el mundo. Cuando un grupo terrorista decida actuar puede planificar sus actos en Venezuela. Pero hay más. Hace seis meses conversé con un funcionario de inteligencia y me habló de unos individuos de la banda terrorista ETA que están en Venezuela. Son varios. Me dio sus nombres, apellidos y los negocios que regentan. Todo está identificado.

¿Es gente con orden de busca y captura?

Absolutamente. Son individuos solicitados por el Gobierno de España y que el gobierno de Maduro protege, esconde. Son hechos.

Salió usted de Venezuela hace un mes, después del fracaso del pronunciamiento que debería haber forzado la salida de Maduro. ¿Hay división en el ejército?

Sí, es una división muy evidente con respecto a maduro. Fíjese que este incluso canceló el desfile militar del 24 de junio, día del ejército y del 5 de julio, fecha de la independencia, por temor a que pueda pasar cualquier cosa. Eso muestra que hay un resquebrajamiento. Mi presencia acá muestra que hay resquebrajamiento porque para ello fue necesaria la complicidad de algunos funcionarios del régimen que no están de acuerdo con lo que Maduro hace. Ellos me ayudaron a salir.

¿Maduro entonces no tiene el control?

No lo tiene. Un ejemplo: el 2 de mayo Maduro se hizo una foto en una marcha de militares. Esa foto lo demuestra todo. Ninguno va armado. Es la foto de alguien que quiere aparentar que tiene el control cuando no lo tiene. Es cuestión de tiempo.

¿Están haciendo lo correcto España y la Unión Europea?

Esperábamos un poco más de solidaridad de Europa y en especial de España. España está vinculada a Venezuela por nexos de familia. ¿Cuántas familias venezolanas viven en España? ¿Y cuántas familias españolas viven en Venezuela? Por una simple cuestión de historia a nosotros nos gustaría ver una posición más firme del Gobierno de España y de la Unión Europea frente a la dictadura de Maduro. Han reconocido al presidente interino Juan Guaidó pero no reconocen a sus embajadores. Es incomprensible. Para ser sincero esperaría eso de otros países como Inglaterra o Francia, pero de España, hermano de sangre nuestro, no.

Usted fue trasladado a arresto domiciliario por el grave deterioro de su salud. ¿Cómo se encuentra ahora?

El lapso de tiempo desde 2014 que pasé en mi casa y la atención familiar mejoró algunas de las condiciones, pero otras secuelas de aquel encierro inhumano me quedan de por vida.

Por acabar, ¿le ayudó usted EE.UU. a salir de Venezuela?

Lo único que hicieron es permitirme entrar pero lo demás lo hice yo por propia iniciativa y como ciudadano finalmente libre.