Un comediante burla la Casa Blanca y logra hablar con Trump por teléfono

El comediante John Melendez ha asegurado que logró burlar a la Casa Blanca y hablar por teléfono con el presidente de EE.UU., Donald Trump, haciéndose pasar por el senador Robert Menéndez, según recoge este sábado la prensa estadounidense.

Melendez llevó a cabo la broma telefónica durante su programa «Stuttering John Podcast», que comenzó haciéndose pasar por el asistente del senador -reciente ganador en las primarias de Nueva Jersey por un escaso margen frente a su rival Lisa McCormick- y solicitando hablar directamente con el mandatario.

Según el testimonio del cómico, publicado este jueves, Trump le devolvió la llamada rápidamente desde el Air Force One mientras regresaba a Washington tras llevar a cabo un mitin en Dakota del Norte.

«Hola Bob, ¿cómo estás? Felicidades por todo. Estamos orgullosos de ti», dice la supuesta voz de Trump en una grabación de la conversación, difundida en los medios.

