Modifican los cargos contra la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, a «desorden público» y «desacato»

Agentes del régimen cubano comunicaron este martes al padre de la periodista Camila Costa la modificación de cargos contra ella, que pasan de ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado, como le informaron el día de su detención, este lunes, a ser juzgada por «desacato y desorden público». Lo hicieron cuando fue a visitarla ayer, donde se encuentra retenida desde el lunes, la estación policial de Infanta y Manglar.

Orlando Acosta estaba con la reportera en el momento en el que «tres agentes» la detuvieron. Camila había salido a la calle para acompañar a su padre a hacerse una prueba de PCR , necesaria para regresar este viernes a EE.UU., donde tiene su residencia. Hacía tan solo unas horas que la periodista había enviado su última crónica a este diario sobre las protestas en La Habana.

«He estado dos horas esperando antes de que me atendieran dos instructores», explica Orlando a ABC. «Ahora dicen que la acusan de desacato y desorden público. Que iba a estar 72 horas allí y después la pasarían a la Fiscalía». Confirma que no ha podido ver a su hija, con la que no ha tenido ningún contacto desde el lunes por la mañana (tampoco le han permitido llamadas telefónicas), por orden del Ministerio de Salud «que prohíbe las visitas a los calabozos por el Covid». Según fuentes consultadas por este periódico, la pena por los delitos de los que se ha acusado a Camila podría oscilar «entre los 3 años, como mínimo, y los 6 años, como máximo. Viendo el asunto, una probable sanción sería de 4 años y 6 meses».

«Ahora dicen que la acusan de desacato y desorden público. Que iba a estar 72 horas allí y después la pasarían a la Fiscalía», explica Orlando Acosta a ABC

Los motivos de la acusación, según los agentes, serían los de «grabar las protestas y que incitó a ellas» , relata el padre de la periodista, que recuerda como en anteriores entrevistas con agentes de la seguridad del Estado le advirtieron «que lo que tenía que hacer es llevarme a Camila del país, pero con una condición, que no vuelva más». En la actualidad la reportera está ‘regulada’ por el régimen –como castigo por hacer declaraciones críticas contra él en el exterior–, lo que supone la prohibición de salir de la isla.

Pero Orlando nunca le pedirá eso a su hija, «porque ella es periodista, y se siente bien con lo que hace y yo en eso no puedo interferir. Esta haciendo lo que le enseñaron en la facultad, que es periodismo, y no lo que dice el régimen», subraya. Reconoce que podría haberla sacado de Cuba, pues él tiene residencia en EE.UU., «pero ella no quiere».

A Orlando se le entrecorta la voz cuando habla de los sucesos de los últimos días: de la detención, por parte de tres agentes; el allanamiento de la vivienda, que perpetraron alrededor de 15 policías, «mientras el edificio estaba rodeado de policías y perros»; el robo de los equipos que tenía en casa la periodista, «dos ordenadores personales». Precintada la vivienda, tuvo que buscar refugio en casa de un amigo, «un buen cubano que no tiene miedo», concede.

A esto se suma el aviso del casero este mismo martespara que recojan todas las cosas de la casa, donde vivía alquilada Camila , en el plazo de una hora. «El dueño del apartamento nos llamó para decirnos que la seguridad del Estado le había dado dos horas, que si no íbamos a recogerlas las iban a botar hacia abajo», señala Orlando.

No es la primera vez que Camila es desalojada de una casa de alquiler. Casi una decena de veces lo ha sufrido en los últimos años debido a las presiones de la seguridad del Estado sobre los caseros, a los que amenaza con quitarles la propiedad si no cumplen sus consignas.

Dos noches en la cárcel

Sobre cómo debe sentirse su hija en estos momentos, su padre reconoce que a pesar de que ha sido detenida en otras ocasiones, es la primera vez que pasa tanto en un calabozo. «La soltaban después de unas horas, el mismo día, pero nunca había dormido en él». Hoy habrá pasado dos noches encarcelada. Si bien tenía previsto inicialmente viajar a EE.UU. este viernes de regreso a su casa, Orlando no se moverá de la isla mientras su hija esté detenida , «aunque pasen meses, y yo pierda mi residencia».

España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Defendemos los derechos humanos sin condiciones. Requerimos la liberación inmediata de @CamilaAcostaCu. — José Manuel Albares (@jmalbares) July 13, 2021

Ante el apoyo internacional que ha desatado la detención de Camila, entre el que se incluye un tuit del nuevo ministro de Exteriores español, José Manuel Albares , en el que requiere «la liberación inmediata» de la periodista, Orlando cree que eso «es lo único que la va a ayudar», concluye con la voz emocionada, esperando un desenlace positivo para su hija.