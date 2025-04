Ángel Santiesteban: «Sabía que Camila era inteligente, pero nunca imaginé que fuera tan valiente»

El escritor Ángel Santiesteban reconoce que está «escondido» para evitar que le detengan, como ha pasado con centenares de personas que han participado en las protestas que estallaron el pasado domingo en Cuba . Estará libre hasta que «triangulen mi teléfono y me localicen», declara a ABC desde algún punto de La Habana. Como la gran mayoría de la población ha sufrido el corte de internet, y es imposible contactar por él por whatsapp o Signal, tampoco por Facebook.

Santiesteban, reconocido autor y guionista, es responsable del guión de la película ‘Plantados’, premio del Público en el último Festival de Cine de Miami, que relata el calvario de los presos cubanos en las cárceles del régimen. Él fue quien confirmó el lunes la detención de la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta , su pareja.

El propio escritor ha sufrido en sus carnes la represión. De ser un autor premiado y reconocido por el oficialismo, pasó a la «lista negra» tras abrir un blog de opinión. Porque opinar en Cuba «es hacer política», explica. Santiesteban cumplió dos años y medio de prisión de una condena de cinco por un delito común, «por haber empujado a una persona. Me soltaron por una gestión del ministro de Exteriores alemán», señala. Antes de la detención, Santiesteban era un escritor que estaba en su mejor momento. «Había recibido el premio Casa de las Américas, otros premios de Cuba, alguno internacional. Entre comillas, no tenía por qué buscarme problemas, pero mi conciencia me decía que no bastaba con eso , que también era un ciudadano. Que tenía que hacer algo por la libertad de mi país». El régimen ha convertido desde entonces al escritor en el «delincuente más detestable de Cuba». Hoy día no puede dar un paso en la isla sin que le pidan la documentación, y saquen todas las acusaciones vertidas sobre él:«Intento de asesinato, robo, abusador de mujeres...».

Este martes hablamos con él del estallido de las protestas y de nuestra corresponsal Camila Acosta, a quien siempre ha apoyado en su trabajo.

¿Qué le parece este estallido de protestas en toda Cuba?

Me parece genial un momento ya de explosión. Nos están acusando de lo de siempre, que somos mandados de EE.UU., de teorías conspiratorias, pero yo estuve caminando por todas las calles de La Habana para encontrar algún foco de explosión y al final lo encontramos. Cuando llegamos ya se habían llevado a muchachos del 27-N. Seguimos caminando, y vimos manifestaciones espontáneas. No eran producto de una convocatoria, como dice el régimen. Me parece genial que la gente haya llegado al límite de lo que pueden hacer con un ser humano. Ya hemos sufrido de todo. Y continúan acrecentando ese sufrimiento. Ellos no quieren ver al cubano como un ser humano. Lo quieren ver como algo que existe pero que no tiene derechos, como toda dictadura y régimen totalitario. Me parece estupendo que la gente salga a exigir sus derechos.

La represión que está ejerciendo el régimen para frenar las protestas está siendo más duras que nunca...

Pienso que lo que están tratando de hacer es detener a gente con un alto perfil (activistas, artistas, periodistas). Es como cuando el niño se porta mal, cuando se porta bien entonces se suelta a los detenidos... También es una señal a Biden para que le recrimine al régimen su comportamiento, y este entonces este libere a toda la gente... Algo parecido a lo que sucedió con Barack Obama, pero en esa caso soltó a presos comunes.

¿Los detenidos son entonces rehenes del Gobierno cubano para negociar con EE.UU.?

Sí, eso creo. Se está hablando de que por debajo hay algún tipo de negociación de Biden con el régimen. Yo he hablado con gente que votó a Biden, y dice que al presidente no le gustan los dictadores, pero que está teniendo mucha presión de Obama y de Kamala Harris.

Usted que tiene más experiencia en sufrir la represión, ¿qué le parece la labor que está haciendo Camila Acosta?

La conocí cuando trabajaba para el oficialismo, era periodista de la televisión cubana. Y entonces fue detestando todo aquello. Y lo criticaba mucho. Se sentía mal en el medio. Entonces, fue conociendo a mis amistades y la libertad. Y descubriendo un nuevo mundo. Yo nunca imaginé, y es algo que le digo a los padres, que fuera una persona con tanta valentía. Yo ya sabía que era una muchacha inteligente. Es una muchacha que está en un cuerpo joven pero que tiene una mente madura. Yo nunca imaginé que Camila fuera tan valiente. Nada le da miedo. Tuve que sacarla de la manifestación. Había palos por un lado, los ‘boinas negras’ por otro, yo también tenía a mi hijo ahí, y tenía una responsabilidad. Estaba haciendo sus vídeos. Le dije que como siguiera le iban a coger el teléfono y meterlo en agua. Así la pude sacar, porque nos iban a destrozar a palos. Por un filito nos pudimos ir.

Camila ha sido detenida en otras ocasiones, pero en esta ocasión puede ser diferente... ¿Le preocupa este arresto?

Sí, tengo temor de que quieran dar un escarmiento, que quieran llamar la atención a Biden, que hasta el momento no ha dicho nada, y que este les diga algo para negociar. En mi caso, anoche me llegó una citación. Sé que me van a triangular la llamada, y me van a localizar. Mientras, voy haciendo todas las denuncias posibles. Por mis pies no voy a ir.

¿Cree que van a seguir las protestas durante más días?

En este momento, el régimen le está pasando la planeadora al pueblo de Cuba: perros sin bozal, tienen acordonadas las calles principales, para cruzar de a otra te cuesta trabajo, te preguntan... Están cazando a todos los que protestaron. En este momento debe de haber miles de detenidos. No creo que un ser humano pueda resistir una planeadora. No lo veo verosímil.