Barnier propone el modelo de Canarias para la frontera irlandesa tras el Brexit

Los mercados han acogido con cierto optimismo las declaraciones del negociador europeo Michel Barnier anticipando un acercamiento en las negociaciones sobre el Brexit. Pero la preocupación sobre la fórmula que se vaya a aplicar en la frontera de Irlanda mantiene cierta incertidumbre ante las opciones reales de que se llegue a un acuerdo antes del Consejo Europeo del día 18. En sus últimas declaraciones, Barnier ha dejado claro que casi todo el contenido del acuerdo de separación está ya prácticamente cerrado, pero que falta encontrar una fórmula para la frontera entre Irlanda y la provincia británica del Ulster. En este caso el francés ha propuesto el modelo que funciona actualmente entre las Islas Canarias y la España peninsular, lo que implicará un control de las mercancías entre esa provincia británica y el resto del país.

Sin embargo, el Instituto para el Cambio Global que dirige el ex primer ministro Tony Blair considera que los efectos del Brexit serán mucho peores de lo que afirma el Gobierno, especialmente en el campo de los servicios, y que teniendo en cuenta sus características «hay poca diferencia entre un acuerdo basado en el plan de Chequers [defendido por la primera ministra Theresa May] o un no acuerdo».

Barnier había intervenido en una reunión de empresarios europeos en la Eurocámara en la que dijo que «tanto la UE como el Reino Unido excluyen tener una frontera física en la isla de Irlanda. Por tanto, lo que llegue a Irlanda del Norte llegará también a nuestro mercado único». De ello se deduce que tendrá que haber «procedimientos administrativos que no existen hoy para bienes que viajen a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido», para lo cual es necesario establecer procedimientos «tan sencillos como sea posible y que no sean gravosos». El problema para la primera ministra Theresa May es que la estabilidad de su Gobierno depende de los votos del Partido Unionista Democrático de la provincia de Irlanda del Norte que no acepta nada que parezca a una separación con Gran Bretaña.