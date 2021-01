Armin Laschet sucede a Merkel como nuevo presidente de la CDU La victoria del presidente regional de Renania del Norte-Westfalia supone el triunfo de la continuidad, la moderación y la posición de centro para el partido conservador alemán

El presidente regional de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, el candidato de la directiva y de la estructura de la CDU, ha sido votado nuevo presidente del partido conservador alemán por 521 votos de los 991 emitidos. Friedrich Merz, que proponía hacer girar el partido a la derecha, ha obtenido 466 votos, pero esa no tan amplia diferencia no se traducirá en enfrentamiento a partir de ahora, puesto que su lealtad con el nuevo equipo directivo no es puesta en duda.

Decisiva durante este congreso virtual ha sido la intervención del ministro de Sanidad, Jens Spahn, que ha pedido el voto para Laschet y que se perfila como as en la manga disponible para ser lanzado como candidato a la Cancillería cuando llegue el momento. Laschet había avanzado que, de ser elegido, Spahn sería uno de los cinco vicepresidentes del partido y que ambos seguirán jugando en tándem político. Y planeando sobre el congreso ha estado la figura del presidente de Baviera y líder de la hermana bávara CSU, Markus Söder, también posible candidato.

Con esta votación queda cerrada de facto la era Merkel en la Unión Cristianodemócrata. La victoria de Laschet supone el triunfo de la continuidad, la moderación y la posición de centro. Su experiencia como gobernante ha quedado probada al frente del más poblado de los Bundesländer y su capacidad de unificar el partido en torno a un proyecto común, respetando jerarquías y cargos de los tiempos de Merkel, ha convencido a los 1.001 delegados, aunque las encuestas internas señalaban que las bases hubiera preferido a Merz.

En su discurso ante el pleno virtual del congreso, Laschet ha insistido en la idea de «confianza» que la CDU debe seguir ofreciendo al electorado alemán y se ha distanciado del tono más polémico y combativo de Merz, alegando que «polarizar es muy fácil, puede hacerlo cualquiera, pero siempre acaba mal para la sociedad». «Después de Merkel, no podemos contar con que nos saldrá gratis mantener la confianza de los votantes», ha advertido, y ha urgido a ganar el voto del centro porque «hemos de evitar que una coalición rojo-rojo-verde gobierne Alemania».