Alemania está «conmovida» por la entrega de los sanitarios españoles

Al tener lugar solo un día después del Consejo Europeo, la reunión bilateral entre los ministros de Exteriores de España y Alemania, celebrada por videoconferencia, ha quedado bastante vacía de contenido, pero el ministro Heiko Maas no ha desaprovechado la ocasión de expresar su admiración por los sanitarios españoles y la entrega con la que están realizando su trabajo en primera línea de la crisis sanitaria. «Las conmovedoras imágenes que nos llegan de Madrid», ha dicho el responsable de la diplomacia alemana, «nos tocan profundamente… nos duele la dramática situación». «España ha tomado durísimas medidas y me maravilla la disciplina con la que las ha aceptado la población», ha afirmado con asombro, «pero muy especialmente me conmueve el valor del personal sanitario y la forma en que realiza su trabajo».

Maas ha dedicado buena parte de sus declaraciones a recordar que «Europa cree en las crisis y particularmente crece con esta, día a día». Ha expuesto que «hemos encontrado vías de solidaridad» para con los países socios, entre las que ha destacado las donaciones de material sanitario y medicamentos , la acogida a cientos de pacientes de coronavirus de Francia e Italia en hospitales alemanes y el programa de repatriación de alemanes en el extranjero que ha servido para devolver también a Europa a más de 6.000 ciudadanos de otras nacionalidades. Se ha referido también a los paquetes de ayudas europeos por valor de 500.000 millones de euros «movilizados para acelerar la recuperación de las economías de todos los países europeos». «Evidentemente necesitamos una respuesta europea conjunta a esta crisis», ha dicho, «igual que la necesitamos en otros ámbitos como el de la inmigración y asilo». De esta manera, el ministro alemán está indirectamente solicitando compromisos en materia migratoria a cambio de cesiones en el diseño del fondo de recuperación en el que el Consejo Europeo está trabajando.

La ministra española, Arancha González Laya , tras un intento de saludar en alemán a su homólogo germano, se ha limitado a expresar brevemente que España apoya la próxima presidencia por turnos de la UE, incluido el presupuesto común y los planes sociales para una rápida recuperación económica. También ha sugerido que España participará «con convicción» en los diálogos surgidos en el seno de la Unión, tanto en dirección este-oeste como norte-sur. González Laya se ha mostrado como una defensora del multilateralismo y ha puesto sobre la mesa la disposición de España para participar junto con Alemania en programas de ayuda para paliar los efectos del coronavirus en África y Latinoamérica.

Para decepción de muchos alemanes, que ven frustrado su deseo de pasar las próximas vacaciones de verano en España, el asunto no ha estado sobre la mesa. Quizá solamente porque sea otro Ministerio el que se está ocupando. Fuentes del gobierno confirman que José Luis Ábalos ha mantenido contactos con Berlín para estudiar la posibilidad de que «con garantía de seguridad sanitaria» puedan regresar a sus segundas residencias en España los alemanes que así lo deseen. La idea de lograr corredores de seguridad para favorecer la vuelta de cierto turismo se ha planteado en Baleares, donde el cierre de fronteras y los hoteles clausurados, además de la masiva cancelación de vuelos, hacen por ahora imposible pensar en una temporada de verano con los negocios abiertos. Y a falta de nueva mención del asunto en esta bilateral, siguen en vigor las últimas palabras del ministro alemán de Exteriores, que son la guía sobre la que planifican tanto los turoperadores alemanes como sus clientes. Maas dejó claro hace ya una semana que «este verano no podremos disfrutar de unas vacaciones normales», dando a entender que los vuelos seguirán seguramente cancelados y no es seguro hacer reservas «sobre unas bases estables».