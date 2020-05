Alemania penará con cárcel la quema de cualquier bandera nacional y los desprecios al himno de la UE Ese tipo de ultrajes «no tiene nada que ver con las protestas o las críticas», explica la ministra de Justicia, la socialdemócrata Christine Lambrecht

Si alguien quema una bandera española en Alemania será castigado con hasta tres años de cárcel. Igual que si quema la bandera europea o la de cualquier otro país. El Bundestag ha votado este viernes una nueva normativa que penaliza la profanación de cualquier como un crimen de odio, al igual que cualquier muestra pública de desprecio o falta de respeto ante el himno de la UE, la «Oda a la Alegría» de Beethoven.

«La quema de banderas en público no tiene nada que ver con las protestas o las críticas», ha defendido la ministra de Justicia alemana, la socialdemócrata Christine Lambrecht, que considera que «el objetivo de ese tipo de actos no es otro que incitar al odio, la ira y la agresión». «Una bandera incendiada es un atentado contra los sentimientos de las personas por su país, contra su voluntad de existir como nación», ha justificado, «y no toleraremos que ese tipo de actos proliferen en Alemania».

«Todos hemos visto aluna vez esas imágenes, manifestantes quemando banderas con odio. No podemos tolerar tal comportamiento, que se usa para despreciar maliciosamente a un Estado, tal comportamiento no debe dañar la reputación de Alemania en el mundo y la penalización debe extenderse a las banderas que engañosamente sean similares a los originales», ha defendido ante el pleno el diputado de la CDU Markus Weinberg.

Termina así una polémica surgida en 2017, cuando varios manifestantes quemaron banderas de Israel durante protestas callejeras en Berlín y comenzó a formarse una opinión pública mayoritaria de consenso sobre la necesidad de una protección más amplia a los símbolos nacionales de otros países.

AfP, único partido que vota en contra

Hasta ahora, quien mostrase falta de respeto ante un símbolo nacional en Alemania se exponía solamente a una multa. La prisión estaba reservada para proteger los símbolos nacionales de la República Federal de Alemania, pero la gran coalición de gobierno de Angela Merkel, a iniciativa del Partido Socialdemócrata, ha promovido esta modificación del código penal, que pasa a proteger de forma comparable a las banderas e himnos de otros países.

El partido antieuropeos y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD) es la única fuerza política que ha votado en contra. Sus diputados han criticado la reforma en sus intervenciones como una «interferencia excesiva en la libertad de expresión y en el arte».