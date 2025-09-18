Suscríbete a
El arma secreta de Franco para mantenerse en el poder: «Costó 200.000 vidas»

El catedrático Miguel Ángel del Arco Blanco publica 'La hambruna española', un recorrido por aquella posguerra en la que alimentarse era un privilegio

Miguel Ángel del Arco Blanco, durante la presentación de su libro
Miguel Ángel del Arco Blanco, durante la presentación de su libro EFE
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Fue un duro verano el de aquella España de 1939. Tras meses de alhacenas vacías y pan a precio de oro, los primeros ataúdes empezaron a cerrarse. Poco a poco, sin prisa ni pausa, el hambre pasó revista. La organización de socorro Auxilio Social fue ... el mejor ejemplo. En agosto, la sede de Granada informó de que se presentaban a diario en sus comedores «entre 50 y 100 personas procedentes de otras provincias» para solicitar un plato de comida. Para colmo, en los meses siguientes se informó de «dos defunciones» por la misma causa. Aquellos fueron los primeros estragos de dos hambrunas que sacudieron el país tras la Guerra Civil y que, según explica a ABC el catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco Blanco, fueron utilizadas como arma de control social por el régimen de Francisco Franco.

