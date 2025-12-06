Suscríbete a
ABC Cultural

Las revelaciones del Archivo Secreto del Vaticano sobre la verdadera relación entre Pío XII y Hitler

El premio Pulitzer David I. Kertzer publicó 'El Papa en guerra', un exhaustivo relato construido con los 16 millones de documentos desclasificados recientemente por la Santa Sede

Pío XII, en un retrato durante su Pontificado
Pío XII, en un retrato durante su Pontificado ABC
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando Pío XII murió de un inesperado infarto en 1958, todos sus documentos privados y confidenciales fueron sellados y depositados en el Archivo Secreto Vaticano. Allí permanecieron durante más de sesenta años, en los que multitud de preguntas sobre su dudoso comportamiento durante ... la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto quedaron sin respuesta. Con el paso del tiempo, las incógnitas aumentaron, generando un tenso y amplio debate entre los investigadores, que convirtió a Pío XII en uno de los papas más controvertidos de la historia de Roma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app