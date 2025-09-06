Suscríbete a
Desembarco de Alhucemas

Verdades y mitos del desembarco español que cambió la historia militar mundial

En el centenario de la operación que ayudó a doblegar la resistencia rifeña de Abd el-Krim, el historiador Roberto Muñoz Bolaños publica un ensayo que busca derribar los mitos que han perseguido a este episodio

Hablan un historiador y un Capitán de Fragata: esto ha dejado la IGM en la guerra naval actual

Desembarco de tropas y pertrechos el 8 de septiembre
Desembarco de tropas y pertrechos el 8 de septiembre ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Cien años han pasado ya desde aquella jornada en la que cambió la historia militar rojigualda. Ya lo escribió el entonces coronel Francisco Franco, presente en la operación: «La bahía, centro de la revuelta marroquí y eterno fantasma de nuestras más duras campañas africanas, se ... ha esfumado hoy ante el regio empuje de las columnas españolas». El desembarco de Alhucemas, acaecido el 8 de septiembre de 1925, fue un hito memorable. De él se ha dicho que fue el primer desembarco aeronaval conocido, que acabó con la revuelta de las cabilas (tribus) rifeñas en el norte de Marruecos y hasta que fue estudiado por los ejércitos de todo el mundo.

