No solo de carne: 5 hamburguesas vegetales que puedes hacer a la barbacoa Verduras, legumbres y otros ingredientes que se transforman en alternativas sabrosas, nutritivas y a la altura del fuego

Las brasas y las barbacoas no son territorio exclusivo de chuletones y salchichas. En los últimos años, la hamburguesa ha dejado de ser una oda a la carne para abrir espacio a recetas tan sabrosas como sostenibles, con protagonistas inesperados: el calabacín, las espinacas, los garbanzos, el tofu o incluso las lentejas. Ingredientes humildes que, bien combinados y condimentados, pueden convertirse en hamburguesas vegetales firmes, jugosas y llenas de sabor, capaces de aguantar la parrilla y conquistar a todos los comensales, incluso a los más carnívoros.

Una de las claves del éxito de estas opciones está en su versatilidad. Las legumbres cocidas, como los garbanzos o las alubias, ofrecen una base cremosa y rica en proteínas vegetales, a la que se pueden sumar verduras ralladas como zanahoria o calabacín, que aportan frescura y textura. Las espinacas, salteadas y bien escurridas, se integran con facilidad en masas compactas. El tofu, por su parte, se convierte en un comodín ideal: neutro en sabor, pero capaz de absorber marinados y especias, adquiriendo un carácter sorprendente a la parrilla.

Además de sabrosas, estas hamburguesas vegetales son una forma inteligente de aprovechar ingredientes que ya solemos tener en casa y darles una segunda vida: un resto de lentejas cocidas, un puñado de arroz integral, media berenjena asada… todo suma. Y con el toque justo de pan rallado, avena o semillas de chía, es fácil lograr una textura que no se deshaga en la parrilla y conserve su forma hasta llegar al plato.

Más allá de ser una alternativa para vegetarianos, las hamburguesas vegetales hechas en casa se han convertido en una forma de cocinar con más conciencia y creatividad. Son nutritivas, ligeras y, sobre todo, permiten experimentar con ingredientes, especias y aliños, abriendo un universo de posibilidades. Porque sí, se puede hacer barbacoa sin carne… y disfrutarla igual o más.

Hamburguesa de espinacas y quinoa GURMÉ

Esta hamburguesa de espinacas y quinoa es la prueba de que lo vegetal también puede ser jugoso, sabroso y lleno de carácter. La combinación de quinoa y espinacas aporta una textura increíble y un extra de nutrientes, mientras que el pan y la salsa de yogur redondean el bocado con suavidad y frescura. Ideal para una comida ligera pero saciante, perfecta para quienes buscan opciones diferentes sin renunciar al placer de una buena hamburguesa. ¡Dale un mordisco y deja que te sorprenda!

Ver receta completa

Hamburguesa de lentejas, cacahuetes y avena GURMÉ

¡Estas hamburguesas están repletas de proteína vegetal! Para preparar la parte que corresponde al relleno, lo haremos con lentejas, cacahuetes y granos de avena cocida. El secreto está en combinar todos los ingredientes en un cuenco grande y amasarlo hasta que queden bien mezclados.

En tu robot de cocina o turmix, añade el puerro y la calabaza y tritura. Añade las lentejas, los cacahuetes, el comino y tritura 1 minuto a velocidad media. Cuando obtengas una textura tipo hummus, añade el vasito de avena cocina y un poco de sal, integra los ingredientes pero sin batir demasiado. Queremos que los granos den consistencia a la masa.

Ver receta completa

Hamburguesa de tofu y soja GURMÉ

Su suave sabor y textura, así como sus saludables propiedades nutritivas, hacen que estas hamburguesas sean idóneas para incluir en la dieta de cualquier persona, sea o no vegetariana

Las hamburguesas vegetales como las que os presentamos aquí, aunque semejantes en aspecto, textura y forma a las de carne, van a resultar mucho más saludables y nutritivas. Además, estas hamburguesas están exentas de colesterol, y apenas contienen grasas saturadas.

Ver receta completa

Hamburguesa de espinacas GURMÉ

Un plato vegetal que no escatima en sabor ni en textura. Las hamburguesas de espinacas, tiernas por dentro y doradas por fuera, se acompañan con un puré de patatas cremoso y judías verdes al dente. Una combinación reconfortante que recuerda a los clásicos de toda la vida, pero con un giro saludable y actual. Un plato perfecto para disfrutar de un menú completo, nutritivo y delicioso sin recurrir a la carne.

Ver receta completa

Hamburguesas de calabacín GURMÉ

¿Una forma de que los más pequeños de la casa tomen verduras? Prueba con estas hamburguesas de calabacín. Exquisitas y fáciles de preparar.

Sólo tenemos que cocer los calabacines pelados y partidos en trozos en agua con una pizca de sal y un poco de aceite de oliva. Cuando cuezan, los escurrimos muy bien y los trituramos con ayuda de un tenedor. En un bol vamos mezclando el puré de calabacín con la cebolla pelada y picadita, el huevo y dos cucharadas de pan rallado. Rallamos el queso y lo sumamos a la mezcla. Salamos al gusto. Con la masa resultante formamos hamburguesitas pequeñas. Espolvoreamos orégano por encima y enharinamos. Freímos en abundante aceite de oliva y ¡listas!

Ver receta completa