5 platos de cuchara para el otoño que se preparan en menos de 30 minutos

Cuando bajan las temperaturas y el cuerpo empieza a pedir calor, no hay nada como un buen plato de cuchara. Son reconfortantes, saciantes y, aunque puedan parecer laboriosos, muchos se pueden preparar en menos de 30 minutos. Con los ingredientes adecuados, un sofrito con ... cariño y una olla a mano, puedes tener en la mesa una comida de las que calientan el cuerpo… y el ánimo.

Los platos de cuchara son una de las mejores formas de cocinar aprovechando los productos de temporada. Y el otoño es una época generosa: calabazas dulces y cremosas, setas con aroma a bosque, manzanas, zanahorias, legumbres... Ingredientes humildes que, bien combinados, se transforman en sopas, cremas y guisos llenos de sabor.

Además, muchas de estas recetas no necesitan carne ni embutido para estar deliciosas. Un buen caldo vegetal, unas especias bien elegidas y un toque de aceite de oliva virgen extra son suficientes para conseguir platos ligeros, nutritivos y listos en lo que dura una canción de tu playlist otoñal.

Saludables, saciantes y para toda la familia

A continuación te proponemos una selección de cinco platos de cuchara fáciles y rápidos, perfectos para cuando no tienes mucho tiempo, pero no quieres renunciar a comer algo rico y casero. Desde cremas suaves hasta guisos de legumbre exprés: ideas versátiles, saludables y listas para disfrutar con cuchara en mano.

Además de ser platos fáciles y rápidos, muchas recetas de cuchara tienen un alto valor nutricional. Las legumbres, por ejemplo, son una fuente excelente de proteínas vegetales, fibra y minerales, mientras que las verduras de temporada aportan antioxidantes, vitaminas y mucho sabor. Incluso las versiones más ligeras y sin carne resultan reconfortantes y completas.

Por eso, son una opción ideal tanto para el día a día como para comidas en familia, donde lo importante no es complicarse, sino sentarse a la mesa y disfrutar de una comida de cuchara bien hecha. ¡Vamos a descubrirlos!

Sopa rápida GURMé

Comenzamos con una sopa rápida. Pelamos la cebolla, los tomates y los dientes de ajo y los picamos muy menudos, junto con el perejil. En un perol echamos el aceite y le añadimos los ingredientes anteriores para hacer con ellos un refrito. En una cazuela ponemos el agua y la llevamos a ebullición junto con el hueso de jamón.

Ver receta completa

Crema de calabaza en Thermomix GURMÉ

En este listado no puede faltar un alimento de temporada como es la calabaza. Con la llegada del otoño comienzan a surgir algunas recetas de temporada sabrosísimas. Una de las más populares es la crema de calabaza. Y es que esta cucurbitácea sirve mucho más que para hacer decoraciones de Halloween.

Ver receta completa

Crema de zanahorias y almendras GURmÉ

Continuamos nuestro recetario con una rica crema de zanahorias y almendras. Esta crema es sencillísima de preparar, y se cocina en un abrir y cerrar de ojos. Además, se trata de una cena perfecta para ofrecer a los más pequeños de la casa, que no suelen hacer muchas migas con las verduras.

En primer lugar, pela las zanahorias, córtalas en rodajas gruesas y ponlas a cocer con el caldo de ave con un poco de sal y pimienta recién molida.

Ver receta completa

Crema de lentejas rojas y zanahorias con tofu marinado y semillas de sésamo GURmÉ

Suave, nutritiva y llena de sabor, esta crema de lentejas rojas y zanahoria combina la dulzura natural de las verduras con la cremosidad de las legumbres. El tofu marinado aporta un toque de proteína vegetal con notas intensas, mientras que las semillas de sésamo añaden un ligero crujido y aroma tostado. Un plato reconfortante y equilibrado, ideal para los días frescos o cuando se busca una comida ligera pero saciante. ¡Sencillo de preparar y delicioso en cada cucharada!

Vierte el caldo de verduras, añade sal, pimienta y una pizca de comino. Cocina a fuego medio durante 15-20 minutos hasta que las lentejas y las zanahorias estén tiernas.

Ver receta completa

Crema de manzana GURmÉ

Y para el postre, os hemos dejado una crema de manzana. Pelamos las manzanas y las cortamos en finas rodajas, retirándoles también las pepitas. Regamos las manzanas con un chorrito de zumo de limón. Las ponemos en una olla con el agua, el azúcar y dos ramitas de canela. Dejamos a fuego medio unos 15 minutos. Removemos de vez en cuando para que vaya adquiriendo una textura cremosa.

Ver receta completa