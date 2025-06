Quién es William Levy, invitado de 'El Hormiguero' hoy: de dónde es, una exmujer actriz y su reciente arresto

Aunque su nombre pueda sonar algo más desconocido en España, lo cierto es que William Levy lleva años consolidándose como uno de los grandes actores de telenovelas de las últimas décadas. El intérprete y modelo puede presumir de haber formado parte de producciones tan exitosas como 'Cuidado con el ángel', 'Triunfo del amor' o, más recientemente, 'Café con aroma de mujer', gracias a la que saltó a la fama a nivel internacional.

Conocido especialmente entre el público latinoamericano, el cubanoestadounidense visita esta semana nuestro país para hablar de 'Bajo un volcán', su nueva película junto a Adriana Torrebejano, Maggie Civantos y Fabiola Guajardo, que se estrena en los cines de España el próximo 20 de junio. Lo hará en 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos, donde también dejará algunos detalles de su controvertida vida privada.

Y es que, a pesar del éxito que ha conseguido con sus actuaciones, William Levy también oculta detrás de él un complicado pasado marcado por una complicada situación familiar. Asimismo, en los últimos años lo hemos visto envuelto en varios entuertos personales, como la polémica separación de su exmujer, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, o su reciente arresto policial en Miami.

Repasamos todo lo que debes saber sobre quién es William Levy, invitado de 'El Hormiguero' hoy, lunes 8 de junio, y su lado más desconocido detrás de las cámaras.

De una complicada infancia en Cuba a convertirse en una estrella de la televisión

William Levy nació hace 45 años en Cuba, en el seno de una familia muy humilde que no tenía apenas recursos económicos y que debía racionar la comida para salir adelante. Su padre los abandonó cuando este y sus hermanos eran solo unos niños, por lo que su madre tuvo que hacerse cargo de todos ellos sin apenas ayuda.

A pesar de esta tumultuosa infancia, la suerte le sonrió apenas unos años después, cuando el actor tenía apenas 15 años. Fue entonces cuando la familia decidió dejar Cuba y emigrar legalmente a Estados Unidos junto a su padrastro, al que el país americano le concedió asilo político.

Poco después de su llegada a Miami, gracias a su talento para un deporte como el béisbol, William consiguió una beca para asistir a la universidad. Estudió la carrera de Administración de empresas, aunque lo dejó apenas dos años más tarde cuando el mundo del modelaje llamó a sus puertas. Gracias a su imponente belleza y a su espectacular físico, la agencia Next Models decidió reclutarle para varias campañas.

Este salto a las pasarelas permitió que al joven cubano se le abrieran decenas de puertas. Sin embargo, fue la televisión la que acabó por conquistarle: primero pasó por varios 'reality show' hasta que acabó encontrándose un hueco como actor de telenovelas, participando en algunas como 'Pasión', 'Acorralada' o 'Mi vida eres tú'.

Además de su paso por la pequeña pantalla, Levy también probó suerte como actor en videoclips musicales. Es por ello que a muchos les sonará de su papel en 'Into You', el vídeo de Jennifer Lopez para el que fue elegido hace más de una década.

Su divorcio de su exmujer Elizabeth Gutiérrez y sus dos hijos en común

La fama internacional no fue lo único que ganó gracias a su incursión en televisión. En el año 2002, Levy se presentó al concurso 'Protagonistas de novela' y fue allí donde conoció a su la que fuera su pareja hasta hace unos años, la actriz Elizabeth Gutiérrez. Durante la grabación del programa, ambos se enamoraron y comenzaron una relación, convirtiéndose en los favoritos de la audiencia.

Apenas un año después de conocerse, el actor y su mujer se comprometieron, aunque nunca llegaron a pasar por el altar por petición del cubano. «Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco. Creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos, yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será», dijo este en una entrevista con Mercedes Milá.

Juntos formaron una familia, que iniciaron con el nacimiento de su primer hijo, Christopher, en el año 2006. Apenas cuatro años más tarde, nacería la más pequeña de los hijos de la pareja, Kailey Alexandra, que acaba de cumplir 15 años.

El intérprete y su esposa decidieron separarse hace poco más de un año, tras varios meses de rumores sobre una posible crisis sentimental en su relación. «No estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años. Lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, pero creo que hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar», contó la actriz en una entrevista para ¡HOLA!.

Los primeros meses después de la ruptura fueron muy tumultuosos, aunque a día de hoy mantienen una relación cordial por el bien de su familia. Por ello, les hemos visto juntos en fechas tan especiales como Navidad o en una de las citas deportivas de su hijo, Christopher, que lucha por convertirse en jugador de béisbol profesional.

Su reciente detención tras un altercado en un restaurante de Miami

Además de esta controvertida separación, William Levy también ha protagonizado otros momentos polémicos en los últimos meses. Así sucedió el pasado mes de abril, cuando salió a la luz que el actor había sido arrestado por la policía e imputado con tres delitos ─intoxicación, alteración del orden público e invasión de la propiedad privada─ tras verse envuelto en un altercado en un restaurante de Miami.

Los testigos apuntaron a que el altercado había tenido lugar en este local, donde el intérprete se encontraba junto a unos amigos. El problema llegó al ver la cuenta y, al considerar que la cifra «era exorbitante», este se negó a pagar: «Se puso a discutir con el mánager, una tercera persona se acercó para intervenir y Levy lo empujó. Le pidieron a Wiliam que saliera del lugar y se le quedó el celular en la mesa, cuando regresó por el celular llamaron a la policía, salió del lugar y lo arrestaron».

William Levy fue arrestado el pasado mes de abril tras un altercado en un restaurante de Miami EFE

Después de este episodio, el cubanoestadounidense fue trasladado a una comisaría del sur de Florida, de donde fue puesto en libertad poco después tras pagar 500 dólares de fianza por su libertad. A su salida, explicó a los medios lo que había sucedido: «No, yo no he empujado a nadie. Pero hay cámaras. Yo lo que hice fue intentar aguantar... Y, al final, yo fui el que terminó esposado. Se tuvieron que llevar alguien con alguna razón. No era que no quisiera pagar la cuenta».