La vida personal de Nicki Nicole: su nombre real, su diferencia de edad con Lamine Yamal y sus exnovios famosos

Lamine Yamal está enamorado casi un año después de su última ruptura. Tras semanas de rumores y muchas pistas en redes sociales, el astro español ha confirmado por fin su noviazgo con la cantante Nicki Nicole, con la que se le llevaba relacionando desde hace varias semanas, después de que ella acudiera como invitada a su fiesta de cumpleaños por la mayoría de edad.

Ha sido el futbolista quien ha acabado con las especulaciones, subiendo por primera vez una romántica fotografía junto a su nueva novia durante la celebración del cumpleaños de la cantante argentina, que cumple 25 años este lunes (7 años más que el catalán). En la imagen, Yamal agarra a su novia de la parte baja de la espalda y apoya la cabeza sobre la suya en un gesto de cariño, algo que muchos han entendido como una confirmación de que lo suyo va en serio.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Instagram

No era, sin embargo, la primera vez que el extremo del FC Barcelona subía una imagen en la que la mencionaba: ya lo hizo días atrás al compartir una imagen de una clasificación del Mario Kart, desatando así la locura en redes sociales. Además, a la compositora argentina ya pudimos verla hace unos días en el palco del estadio Johan Cruyff, animando a su novio en el trofeo Gamper con una camiseta del nuevo '10' del Barça.

Aunque Lamine Yamal es de sobra conocido en España, lo cierto es que el nombre de su nueva chica tampoco ha pasado desapercibido en nuestro país. No es de extrañar, pues la joven lleva ya años consolidada como una de las grandes estrellas de la música urbana a nivel internacional. Asimismo, tampoco son ajenas las historias de amor que ha protagonizado en los últimos años y que también han trascendido.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Nicki Nicole, la cantante que le ha robado el corazón a Lamine Yamal.

Quién es Nicki Nicole y cómo se hizo famosa

A sus 25 años, Nicole Denise Cucco, más conocida como Nicki Nicole, ha conseguido colocarse como una de las grandes referentes reguetón y pop urbano en Argentina. Su carrera comenzó en 2019 gracias al éxito de su tema «Wapo traketero», que logró situarse entre las canciones más escuchadas de ese año. No obstante, el gran reconocimiento vendría apenas unos meses después, cuando se unió al productor Bizarrap para lanzar 'BZRP Music Sessions #13', que supera los 246 millones de reproducciones en YouTube.

Desde ese primer estallido, la joven argentina no ha dejado de crecer hasta situarse entre las artistas más internacionales de su país natal, junto a María Becerra, Tini o Emilia Mernes. Este éxito le ha llevado a ganar premios tan prestigiosos como el Spotify Awards, dos Premios Carlos Gardel o​ un Los 40 Music Awards, así como a contar con varias nominaciones a los MTV Europe Music Awards, MTV Millenial Awards e incluso al Grammy Latino.

Tampoco le ha faltado el reconocimiento en nuestro país, donde ha colaborado con artistas tan conocidos como Aitana, Rels B, Delaossa, Saiko o Morad. Entre ellos, temas como 'Formentera' o 'qué le pasa conmigo?', con los que ha conseguido ganarse muchos oyentes entre el público español.

De su mediática relación con Trueno a su sonada ruptura con Peso Pluma

Al margen de su prolífica carrera como cantante, el nombre de Nicki Nicole también ha trascendido en el mundillo de la prensa rosa. Durante sus primeros años en el panorama musical, la joven de Rosario mantuvo una mediática relación con otro artista, el también cantante argentino Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno.

La pareja comenzó su relación a principios de 2020 y, apenas un año después de publicar sus primeras fotos juntos, anunciaron que estaban comprometidos. De esos años de amor surgieron hits como 'Mamichula', una de las canciones más exitosas de ambos, o 'Dangerous'.

No obstante, a pesar de que todo parecía ir bien, Nicki y Trueno acabaron separando caminos a finales de 2022, aunque no lo anunciaron públicamente hasta el año 2023. Ninguno de los dos confirmó nunca los motivos por los que habían decidido romper su relación, aunque sí dejaron entrever que habían terminado en buenos términos. A día de hoy, ambos mantienen una relación cordial.

La otra gran relación pública de Nicki Nicole es la que mantuvo con otra de las grandes estrellas actuales de la música urbana, el artista mexicano Peso Pluma. La pareja se conoció tras colaborar para el tema 'Por las noches' y fue allí donde surgió el amor, algo que ellos mismos confirmaron en varias ocasiones, posando primero en los Latin Grammy en Sevilla y, después, sobre la alfombra roja de los Grammy en Los Angeles.

Sin embargo, en febrero de 2024, la publicación de un vídeo en el que el intérprete de 'Ella Baila Sola' aparecía junto a otra mujer en Las Vegas en actitud muy cariñosa hizo saltar las alarmas. Apenas unas horas después, la argentina confirmaba su ruptura en redes sociales, dejando entrever que el artista le había sido infiel: «El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida [...] Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», aseguró en aquel momento.

Meses después, Nicki se sinceraba en una entrevista para Billboard sobre su separación de Peso Pluma: «La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable. A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe».