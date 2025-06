Quién es Joseba, el hijo de Karlos Arguiñano: su novia, sus dos hijos y cómo es trabajar con su padre

El éxito de Karlos Arguiñano ha permitido que las personas de su entorno, como su hermana Eva o buena parte de su descendencia, puedan trabajar en sus negocios. Es el caso de Joseba (40), el quinto hijo del veterano cocinero con su mujer, Luisi Ameztoy, que acude como invitado esta noche a 'El Hormiguero' y que ha seguido los pasos del vasco en la cocina y también en el mundo de la televisión.

Desde hace un tiempo, el menor de los varones Arguiñano comparte pantalla en 'Cocina abierta' (Antena 3) con su progenitor, junto al que prepara a diario sus populares recetas. Aún así, el repostero también ha tratado de hacerse un nombre al margen de su apellido y ha creado su propio negocio de dulces en San Sebastián, considerado uno de los mejores de la zona.

Repasamos todo lo que tienes que saber sobre el famoso hijo de Karlos Arguiñano y su vida alejado de los fogones.

Sus estudios de cocina y su relación con Eva Arguiñano

A pesar de la fama de su padre y de que buena parte de sus hermanos se hayan dedicado al negocio familiar, para Joseba no fue sencillo encontrar la vocación. Los estudios no se le daban muy bien, por lo que decidió seguir los pasos de su padre en el mundo de la cocina en busca de una manera de ganarse la vida por sí mismo.

No le faltaron maestros, pues se formó en establecimientos tan emblemáticos como la escuela de hostelería AIALA de Karlos, el restaurante Akelarre de Pedro Subijana, la pastelería Escribà de Barcelona y la escuela de repostería francesa Thierry Bambas. Sin embargo, quien más tuvo que ver en su desarrollo como cocinero fue su tía, Eva Arguiñano, quien le animó a decantarse por la repostería a nivel profesional.

«Siendo adolescente me mandaron a la partida de repostería y allí estaba mi tía, Eva, que fue como mi segunda madre. Me enseñó a ser muy meticuloso con los alimentos. Cuando ella dejó el restaurante Arguiñano, yo recogí el testigo. Tenía 23 años y muchas ganas de crear mi universo propio», contó en una entrevista.

Poco después decidió abrir su propio obrador en San Sebastián en el que le ayudaron profesionales como los hermanos Loisate de Lekeitio e Inazio Egaña de Azpeitia. Hace una década, creó su propia bombonería en Zarautz, JA Arguiñano, con la que se ha hecho un renombre en la zona como uno de los mejores pasteleros de la ciudad.

Cómo es trabajar con su padre Karlos Arguiñano

Al igual que Karlos Arguiñano, su hijo Joseba también ha sabido encontrar su hueco en la televisión española, primero con sus propios programas en EITB y, después, de la mano de su propio progenitor. Ambos presentan a diario 'Cocina abierta', el espacio de recetas de Antena 3 con el que siguen reuniendo a más de un millón de espectadores cada día.

Su padre, admite, ha sido su gran inspiración y uno de los adelantados de la cocina en el mundo audiovisual: «El aita ha sido un pionero en esto. Desde que tengo uso de razón le conozco en la tele. Lo hemos vivido con naturalidad, como si tu padre fuera albañil. Lo tienes en casa y lo vives con normalidad», aseguró hace unas semanas en 'La Ventana de la Tele' de la Cadena SER.

Joseba Arguiñano ha estado presente desde pequeño en los programas de cocina de su padre

A pesar de la repercusión que ha tenido siempre el cocinero a nivel nacional, trabajar con él no ha sido difícil y siempre ha sabido destacar «las cosas buenas» de sus empleados. «Nunca me ha dado lecciones o me ha dicho lo que hay que hacer. Uno mismo se tiene que tropezar», contó en otra entrevista para El País hace casi tres años.

Joseba Arguiñano admite que la figura de su padre ha sido una ayuda en su carrera y le ha abierto también muchas puertas a la hora de encontrar trabajo. Aún así, ha reconocido en El Diario Vasco que para muchos ya no es el hijo de Karlos y que «poco a poco la gente va conociendo a Joseba, a ese tío silvestre al que le gusta disfrutar de las cosas, conocer sitios, lugares, sabores...».

Su vida más allá de la cocina: su novia Natalia y sus dos hijos

Respecto a su vida más familiar, lo cierto es que Joseba siempre se ha mostrado discreto en torno a su lado más íntimo alejado de los fogones, pero sí se conocen algunos detalles.

El cocinero vasco mantiene una relación desde hace años con su pareja, la colombiana Natali Fuentes, a la que conquistó gracias a sus dotes de cocina y a la receta de unas magníficas berenjenas rellenas. «Yo creo que con eso triunfas. Si le gusta la verdura, con una buena bechamel encima y todo gratinado en el horno. Con eso conquistas a todo el mundo», dijo en una entrevista.

Junto a su novia, Joseba ha tenido tres hijos: Manex (10), Kaia (6) y Mikel, de poco menos de un año, con los que vive en Zarautz. Los pequeños también han sacado la vocación por la comida de los Arguiñano y, en más de una ocasión, el repostero ha afirmado que disfruta de un día preparando alguna de sus recetas junto a ellos.

Además de la pasión por los dulces, el hijo del veterano chef también es un gran amante del mar, de la pesca y de un deporte tan arriesgado como el surf. Además, se ha declarado un gran amante de la pelota vasca, aunque, tras varias lesiones, ahora prefiere ser un simple espectador.