La vida personal de Juan del Val: a qué se dedicaba antes de ser famoso, su faceta como escritor y su matrimonio con Nuria Roca

Desde hace años, Juan del Val (Madrid, 1970) se ha desmarcado como uno de los grandes rostros televisivos del grupo Atresmedia. El polémico periodista saltó a la fama hace varios años gracias a sus habituales colaboraciones en 'El Hormiguero' de Pablo Motos, ... donde ejercía como guionista, aunque lo cierto es que su nombre era ya conocido de antes por motivos muy distintos: su matrimonio con la también presentadora Nuria Roca.

El escritor y su actual esposa se casaron hace más de dos décadas y, desde entonces, han formado una gran familia, pero también una dupla profesional inigualable en el sector de la televisión. Su vida privada, de la que no han tenido nunca reparo en hablar públicamente en sus múltiples apariciones en medios de comunicación, ha generado mucha expectación entre gran parte del público. Es por ello que, cada jueves, su visita al plató del programa de Trancas y Barrancas supone todo un revuelo en las audiencias.

Más allá de las polémicas que ha protagonizado en los últimos años, lo cierto es que no todo el mundo conoce los detalles de la vida que ha llevado a Juan del Val a la posición que ocupa actualmente. Te contamos todo lo que debes saber sobre el controvertido colaborador de 'El Hormiguero' y su lado más personal.

Su profesión antes del periodismo y su experiencia como crítico taurino

Es inevitable que cualquiera que oiga hablar de Juan del Val a día de hoy lo asocie al mundo del periodismo y la escritura. El colaborador de televisión lleva años metido de lleno en el sector de la comunicación, una profesión que acabó practicando contra todo pronóstico gracias a su «enferma» afición por el toreo. «Empecé siendo periodista taurino sin ser periodista», contó hace años en una entrevista para El Español.

El autor de 'Bocabesada' había dejado años antes sus estudios y trabajaba como albañil en una obra: «No aprobé segundo de BUP. Mi único título es la EGB. Este es mi bagaje académico. Fui un adolescente complicado. Me puse a trabajar con 17 años», reveló sobre esta trágica etapa como estudiante.

Sin embargo, lo que no le faltaban eran ganas y arrojo, por lo que probó suerte en busca de un hueco como crítico taurino: «Creía que sabía escribir bien y creía que sabía de toros. Ninguna de esas cosas era cierta. Pero decidí con una mezcla de osadía, mentira y engaño llamar a los periódicos, a todos los que escribían de toros en Madrid, y en uno de ellos, en El Independiente, empecé a trabajar. Es lo que estuve haciendo durante 10 años», contó en esta misma charla.

Después de esa primera oportunidad llegaron otras tantas y fue entonces cuando Juan del Val comenzó a hacerse un nombre. Tras su primera experiencia como periodista, pasó por otros medios como Clarín, Radio Nacional de España, Vía Digital o 6Toros6. Poco después comenzó a trabajar como entrevistador en la revista Man y de ahí pegó el gran salto a otros ambientes periodísticos, donde destacó su labor como guionista en 'El Hormiguero'.

Ganador del Premio Planeta 2025

La escritura forma parte del ADN de Juan del Val. Y es que, además de su faceta como periodista o guionista, el colaborador de 'El Hormiguero' también ha desarrollado una sólida carrera como escritor. Hasta la fecha, ha publicado un total de seis novelas, dos de ellas junto a su mujer, Nuria Roca.

No obstante, ha sido su séptima novela la que le ha otorgado uno de los mayores reconocimientos dentro del sector. Este miércoles, Juan del Val ha sido proclamado como el ganador del Premio Planeta 2025, la distinción literaria con mayor dotación del mundo, con un total de un millón de euros.

La obra que le ha hecho merecedor de este importante premio es 'Verá, una historia de amor', que trata de una romántica historia sobre la emancipación sentimental de una mujer de mediana edad. El argumento nos traslada a los ambientes selectos de la alta burguesía en Sevilla, donde Vera, la protagonista, abandonará a su marido, el marqués de Villaécija, para dejarse arrastrar por un tórrido romance con un hombre más joven de clase trabajadora.

Su historia de amor con Nuria Roca

Durante sus más de 25 años de matrimonio, Nuria Roca y Juan del Val han formado uno de los tándems más consolidados del mundo de la comunicación. La pareja de periodistas se conoció en 1998 gracias a 'Waku Waku', el programa que la valenciana presentó entre 1998 y 2001, y para el guionista fue amor a primera vista. «La vi en 'Waku Waku' y llamé corriendo al director de Man para decirle que había que entrevistarla», explicó tiempo después el escritor.

«Al día siguiente me llamó y me dijo que había que entrevistarla. A partir de ahí empezó una persecución para entrevistar a la tal Nuria Roca que nunca me quería dar la entrevista, así que un día me presenté en Televisión Española para buscarla», contó el escritor en 'El Hormiguero'. En aquel momento, la joven presentadora estaba grabando el especial de Nochevieja de 1998: «Ella era un ser de luz con un vestido plateado. Pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida», recordó sobre esta primera impresión.

Una vez terminada la grabación, él la abordó y le propuso hacer la entrevista allí mismo. «'No, porque tengo que ir a Valencia', me dijo. Está ahí el taxi esperando. Entonces yo le eché arrojo y le dije que hablase con el taxista para decirle que ya tenía a alguien que la llevase. Fuimos juntos en el coche y perdió dos aviones. Terminó cogiendo el último», le explicó a Pablo Motos. Contra todo pronóstico, el periodista consiguió una segunda cita con la excusa de enseñarle la entrevista, aunque se le olvidó llevarla.

Apenas dos años más tarde de ese primer encuentro, el 6 de octubre del 2000, la pareja pasó por el altar en una sencilla ceremonia que apareció en buena parte de las revistas del corazón de la época.

Nuria Roca y Juan del Val se casaron en el año 2000, apenas dos años después de conocerse por primera vez Antena 3

Los tres hijos de Juan del Val y Nuria Roca

Desde que se conocieron, Nuria Roca y Juan del Val no se han vuelto a separar y han formado una gran familia junto a sus tres hijos: Juan, Pau y la pequeña Olivia. De los dos más pequeños se conocen muy pocos detalles, aunque el mayor de ellos sí que ha comenzado ya su vida pública siguiendo los pasos de sus padres.

Juan, de 22 años, cursa actualmente un doble grado en Publicidad y Marketing, aunque ya sabe lo que es debutar en el mundo de la comunicación. Lo hizo hace unos meses en el sector taurino bajo los reflectores de 'Generación T', programa de 'One Toro TV', siguiendo el camino que ya marcó su padre durante sus primeros años de carrera.

Además, al primogénito de Nuria Roca y Juan del Val también le hemos visto destacar en redes sociales como TikTok, donde ha empezado a hacer sus pinitos como creador de contenido. En la aplicación china ha acumulado ya una considerable base de seguidores con su humor y momentos familiares compartidos.

La verdad de la «relación abierta» de Juan del Val y Nuria Roca

Uno de los grandes secretos detrás del éxito de la unión formada por Nuria Roca y Juan del Val lo confesaron ambos en una entrevista en 'El Hormiguero' en 2017: son una «pareja abierta». «No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda, pero a mí no me pasa», contó Juan del Val en El Hormiguero ante la presencia de su mujer, afirmando que «la fidelidad» le parecía «aburrida».

«Es algo que nos pasa a muchos, pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar. Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar. Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!», argumentó entonces la presentadora.

Estas declaraciones sobre la naturaleza de su relación causaron mucho revuelo en aquel momento, motivo por el que ambos recibieron muchas críticas. Por ello, la propia Roca tuvo que justificarse en una entrevista en El Mundo: «Mi pareja no es menos abierta que la de cualquiera que no sabe que la tiene. Es decir, a mí nadie me obliga a estar con mi pareja. Estoy porque quiero estar. Cada pareja pone sus reglas, de las cuales yo nunca he hablado. ¡Faltaría más!», remató entonces la presentadora.

«Si después de 20 años yo creo que a mi pareja no le puede gustar nadie, tendría a un ser muerto a mi lado. Yo quiero que esté vivo, que desee, que guste... Y, a partir de ahí, cada uno gestiona. ¿Si yo dejaría que mi pareja se fuera con otra persona? Eso, si quiero, ya te lo contaré. Me parece de ser muy hipócrita pensar que tu pareja sólo te desea a ti en el universo. No somos únicos y hay que asumirlo», comentó en esta misma entrevista.