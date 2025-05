Nuria Roca: «Jamás discutiría en público con mi pareja, Juan del Val»

Los domingos, Nuria Roca (53 años) se pasa más de cuatro horas y media sentada presentando el programa de televisión 'La Roca', que se emite en La Sexta, «pero el tiempo se me pasa volando y estoy tan metida que ni siquiera me acuerdo de ir al baño». Pero, como el héroe de la mitología griega Ulises en su travesía a Ítaca, la presentadora reconoce que en ocasiones se divierte más en ese viaje que es la preparación del programa que del propio directo: «El sábado es mi día favorito porque disfruto en el proceso, preparando los temas».

Una vez hecho el trabajo, se enfrenta a las cámaras de televisión con una única regla: «No esconderme, ser yo misma. Cuantas más imposturas, peor. Se notan. Es algo que aprendí en la radio». También asume que le toca enfrentarse a su marido, Juan del Val, (54) con quien mantiene «una disparidad de criterios, pero nunca una discusión. Jamás discutiría en público con mi pareja. Pero es verdad que, en nuestro caso, las diferencias forman parte del clímax del debate».

El matrimonio lleva casi tres décadas compartiendo experiencias, hijos y trabajo. A pesar de todo ese tiempo, Nuria confiesa que vive la relación «con el carácter de provisionalidad del primer encuentro. Si un día se acaba, daré las gracias por todo lo vivido, pero el pacto entre dos personas no siempre es para toda la vida, tiene que ver con que ambas se quieran y mantengan ese amor. En nuestro caso, hay algo más, también nos gustamos. Querer está sobrevalorado, gustarse es más difícil porque la atracción hay que alimentarla. Y luego está la admiración, que es fundamental. Y yo le admiro», reconoce.

Hijos

Ambos han creado una familia de la que se siente orgullosa: «Nuestro empeño era educar personas independientes, con las herramientas para gestionar su vida, que aprendieran a sobrevivir. Me gustan mis hijos, lo confieso, no todo el mundo puede decir eso, y me encanta verles a gusto en casa». La maternidad hizo mella en su forma de ser: «Aprendes a ser generosa, desprendida, aprendes a preocuparte por los demás. Cambia el orden de prioridades, pero creo que es algo natural. Lo que sí he hecho es mantenerme fiel a mí misma, no he dejado de hacer cosas por ser madre, he intentado que mis hijos se adaptaran a mi estilo de vida».

Nuria se declara «enfermizamente optimista, aunque tengo que asumir que no todo va a salir bien y debo aterrizar en la realidad. Pero prefiero ser optimista que pesimista». Lo que cambiaría es la impaciencia y un pronto que le ha traído problemas: «No es por ego, es una respuesta instantánea que debo controlar pensando las cosas antes de reaccionar». Antes tenía más rutinas, «pero Juan me ha contagiado su gusto por la improvisación. Ahora me encanta no saber qué va a pasar y me dejo llevar».

Y le gusta mimarse, darse caprichos: «Soy detallista conmigo, porque yo lo valgo. Si pienso que me merezco darme un homenaje con una buena carne con patatas, me lo doy, me lo he ganado». A la hora de soñar, no es ambiciosa: «Por si acaso no se cumplen mis metas, me protejo del fracaso aspirando a poco. Quiero una vida relajada, disfrutar de los amigos, seguir emocionándome con lo que me rodea. La felicidad está ahí, no en los éxitos profesionales», sentencia.

Diario personal

El 'emoji' que más usa «Los besos y los corazones. Soy bastante 'random' pero los corazones me dan buen rollo».

Se haría un 'selfie' con «Woody Allen. Y como no creo que él quisiera hacérselo, tendría mucho más valor».

Un sacrificio por la fama: «Para alcanzarla he tenido que trabajar mucho. Cuando estaba en la radio me levantaba a las 3.15 de la madrugada y perdí mucho tiempo sin mis hijos, sobre todo con Olivia».

Un momento 'tierra, trágame': «Presentando un informativo en Canal 9, estaba dando una noticia cuando me entró un ataque de risa y no pude continuar leyendo».

Algo que no puede faltar en su día a día: «Los abrazos de la gente que quiero. Bueno, y si me pongo más prosaica, el móvil».

Un propósito que nunca cumple: «Comer bien, los buenos hábitos, tener una dieta equilibrada para no tener que ponerme luego a dieta. ¡Pero es que disfruto tanto comiendo!».

Un lugar para perderse: «Nueva York, siempre».

Su primer beso: «Recuerdo mucha emoción y un poco de sorpresa. Me pregunté '¿Pero esto es así?'»

Tiene miedo a: «Al dolor, en todos los aspectos, tanto físico como emocional».

Dentro de 10 años se ve: «En el campo, con mi huerto, tranquila y alejada de todo. Aunque a lo mejor tarde quince años. O cinco».

Nuria Roca, de niña abc

La pequeña NURIA: «Era una niña inquieta y curiosa, por lo menos es como yo me veo y me recuerdo, aunque a veces la memoria y la nostalgia son una trampa. Una cosa es segura, como era la hija mayor siempre fui muy responsable. Me encantaba pintar y escribir cómics. Recuerdo perfectamente mis clases de pintura a los cuatro años. De esa niña me queda la pasión por descubrir cosas, aunque lamentablemente haya perdido su inocencia».