La vida actual de Usun Yoon tras desaparecer de la televisión: de ser reportera de 'El Intermedio' a probar suerte como actriz

Hay personajes televisivos que, a pesar del paso del tiempo, quedan en el imaginario de todos. Es el caso de Usun Yoon, uno de los rostros más mediáticos de los que han pasado por 'El Intermedio' en los últimos años. La reportera coreana se ganó un nombre durante su extenso paso por el espacio de La Sexta dirigido por El Gran Wyoming, donde trabajó siete años y consiguió conquistar a la audiencia.

Su particular forma de entrevistar a los políticos españoles la convirtió en el 'terror' del Congreso de los Diputados, pues conseguía cada semana algunas de las declaraciones más jugosas de los diputados de cada partido. También de Wyoming, con el que nunca tuvo reparos en bromear y tampoco en criticarlo públicamente, y con el que incluso llegó a dar las Campanadas de Fin de Año en el salto del 2011 al 2012.

Sin embargo, lo cierto es que detrás de esta fama que había alcanzado por su participación televisiva, Usun Yoon aspiraba a algo más: triunfar como actriz en España.

Usun Yoon dejó 'El Intermedio' para unirse al elenco de 'Gym Tony'

Yoon, nacida en Corea del Sur, demostró siempre un gran interés por la literatura española, lo que le llevó a probar suerte en el mundo del arte dramático y del modelaje, sector en el que trabajó durante varios años. Y es que, la periodista, que se había formado en Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales, quería encontrar su hueco en el mundo de la interpretación. Ya lo había intentado antes de entrar a formar parte del equipo de 'El Intermedio', con pequeños papeles en ficciones como 'Manolito gafotas', 'Motivos personales' o 'Los simuladores'.

Por ese motivo, casi siete años después de comenzar su andadura en 'El Intermedio', el programa anunciaba la marcha definitiva de su colaboradora: «Hoy Usun nos abandona», contó Wyoming a su audiencia en 2013. La cadena explicaba entonces que esta repentina salida estaba motivada por la intención de la reportera coreana de centrar su carrera en la interpretación.

El programa de La Sexta volvió a abrirle las puertas de este sueño: aprovechó su estallido en el programa de televisión para participar en series como 'Lalola', 'Las Estupendas' o 'Los Protegidos'. Por ello, decidió dejar su trabajo y centrarse por completo en su carrera como actriz y se fue para formar parte de la serie 'Gym Tony' ─participó en más de 200 episodios─, algo que compatibilizó con un nuevo trabajo en Mediaset en el programa 'Hable con ellas'. Después de esta etapa, continuó aumentando su currículum audiovisual con cortometrajes y algunas obras de teatro.

Apariciones esporádicas en 'MasterChef', 'Zapeando' y 'Tu cara me suena'

La situación cambió en el año 2017, cuando decidió volver a la televisión para participar en la segunda edición de 'MasterChef Celebrity', en la que Saúl Craviotto resultó ganador. Sin embargo, a ella no le fue tan bien como al piragüista y campeón olímpico: fue la primera expulsada del programa tras verse incapaz de completar los retos impuestos por los jueces. «He disfrutado, pero me he puesto muy nerviosa con los tiempos de cocinado. ¡Ahora admiro de verdad a la gente que se dedica a la cocina!», admitió la excolaboradora de 'El Intermedio'.

El reality de cocina de RTVE no es el único espacio en el que hemos visto a Usun Yoon en los últimos años. La presentadora también fue invitada al programa de imitaciones musicales 'Tu cara me suena' y a 'Zapeando' en 2020. También ha trabajado en varios episodios de la serie 'Supernormal', de Movistar Plus+.

Además, es una gran aficionada al deporte y ha hecho sus pinitos como modelo para algunas marcas, algo de lo que presume habitualmente en sus redes sociales.

Su reaparición junto a Wyoming por los 18 años de 'El intermedio'

La última vez que la hemos podido ver en la televisión ha sido con motivo de los 18 años de vida de 'El Intermedio', un programa especial que la reportera coreana no quiso perderse. Con su particular humor, Yoon quiso dedicarle un monólogo al que fuera su jefe, el Gran Wyoming, tras su invitación: «La verdad que cuando me llamaron y me dijeron que te dedicara unas palabras, pensé que te habías muerto», le dijo esta en tono jocoso.

«Reconozco que cuando me dijeron que seguías vivo, por un lado me alegré, pero por otro... Me hubiera gustado ver en qué tipo de ataúd habría cabido una cabeza como la tuya. Me alegra ver que estás bien, bueno, tú no has estado bien nunca... ya me entiendes», bromeaba esta, antes de hacer referencia a la situación económica del presentador. «Eres una persona generosa, no te sobra la gracia pero sí la pasta».