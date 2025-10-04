La vida actual de Beatriz Montañez tras abandonar la televisión: de presentar 'El Intermedio' a vivir en una cabaña en el bosque

De todos los personajes que han pasado por 'El Intermedio', uno de los más recordados es el de Beatriz Montañez (Almadén, 1977). La periodista no sólo vivió el nacimiento del programa de La Sexta, sino que, desde 2006 hasta diciembre de 2011, fue la copresentadora del formato junto al Gran Wyoming.

Durante años, la de Ciudad Real se encargó de la conocida sección Fritanga de medios, que es como llamaban a la revista de medios en la que repasaban la actualidad con un toque de humor. Su trabajo al frente del espacio valió para que 'El Intermedio' se llevara un Premio Ondas al mejor programa de actualidad en la televisión.

Sin embargo, a finales de 2011, cinco años después de comenzar su andadura, la presentadora se despedía del programa para siempre. Así lo anunciaba La Sexta con una nota de prensa en tono humorístico, donde aseguraban que la presentadora quería «descansar y acometer nuevos proyectos de formación personal». La acabaría sustituyendo Sandra Sabatés, que sigue ocupando esta posición más de una década después.

Desde esa repentina salida por la puerta de atrás, la vida de la periodista ha cambiado radicalmente. Ahora, alejada de los medios, Beatriz Montañez vive su vida apartada de la sociedad.

Probó suerte en el mundo del cine y ganó un premio Goya

Poco después de dejar 'El Intermedio', Beatriz Montañez debutó como actriz en la película '88', dirigida por el intérprete Jordi Mollá. Antes de dar este salto, la manchega ya había probado suerte en el sector de la interpretación, apareciendo en la mítica serie de televisión '7 vidas', producida por Globomedia. y en el film 'De chica en chica', dando vida a una taxista despistada.

En 2013, la presentadora decidió regresar al mundo de la televisión y fichó por Telecinco para copresentar durante los meses de verano 'El gran debate' junto a Jordi González, en sustitución de Sandra Barneda.

En marzo de 2014, se sumó al equipo del programa de entrevistas 'Hable con ellas', espacio que presentó junto a Alyson Eckmann, Natalia Millán, Sandra Barneda y Yolanda Ramos. No obstante, apenas cuatro meses después de empezar, decidió dejar el programa.

Beatriz Montañez se sumó al equipo de 'Hable con ellas' junto a Alyson Eckmann, Natalia Millán, Sandra Barneda y Yolanda Ramos Telecinco

Durante años, apenas se supo nada de Beatriz Montañez hasta que en 2018 su rostro volvió a aparecer en los medios cuando se alzó como ganadora de un premio Goya a mejor película documental por 'Muchos hijos, un mono y un castillo'. Se supo entonces que la de Almadén formaba parte del equipo de guionistas que habían desarrollado el filme.

Alejada de la sociedad en una casa de pastores

Ahora, la expresentadora de 'El Intermedio' tiene una vida muy diferente a la que tenía entonces. Después de un tiempo buscando su hueco en el mundo, Montañez se cansó y decidió retirarse de la vida pública: se fue a vivir a una casa de pastores en la montaña, sin teléfonos y alejada de la sociedad y a kilómetros de la civilización.

Así lo narró ella misma en 'Niadela', un libro que publicó en marzo de 2021 y donde hablaba de su estilo de vida actual, asentada en una cabaña en el bosque. «Tenía un trabajo que todo el mundo hubiera pensado que era maravilloso y una vida, vista desde fuera, que parecía idílica, pero había algo dentro que no estaba funcionando», contaba entonces en una entrevista en La Sexta.

Fue entonces, al darse cuenta de que había alcanzado todo lo que soñaba, cuando se dio cuenta de que no era lo que quería y se marchó. «Para mí era una necesidad retirarme, me saturé de mí misma. Ahora me he encontrado y me caigo bastante mejor que antes, uno solo puede disfrutar la soledad si se cae bien», justificó en una entrevista entonces.

Vive de sus ahorros y gasta menos de 150 euros al mes

En esta nueva vida, conectada con la naturaleza, ha vivido sin electricidad ni agua caliente: «Aprendes a valorar que tener una casa muy grande o tener un coche muy grande no es lo importante», explicó la expresentadora, que también ha asimilado la importancia de poder estar «solo y en silencio». Ahora, Beatriz Montañez apenas da importancia a lo material y explica en el libro que vive de sus ahorros gastando lo mínimo, lo que estima en unos 100 o 150 euros al mes en comida.

Sus apariciones en medios de comunicación han sido pocos, aunque la promoción de su libro le generó algún que otro problema en la casa donde reside: «He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos. Ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos... Me he sentido enclaustrada en mi propia libertad», reconoció poco después.