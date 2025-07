El triángulo sentimental de Escassi: de la amenaza de demanda de María José Suárez a la posible vuelta con Sheila Casas

Como era de esperar, Álvaro Muñoz Escassi pasó por el plató de '¡De Viernes!' y arrasó. Vía exclusiva, rompió un silencio bien estudiado para hablar de de muchas cosas, pero dos principalmente: sus últimas dos ex. Y ya hay reacciones. Mientras por una parte María José Suárez estudia una demanda contra el jinete, por otra no se descarta una reconciliación con Sheila Casas.

Álvaro Muñoz Escassi aclaró en su visita a los platós de Telecinco los motivos de su sorprendente ruptura con Sheila Casas. «Yo tengo un trabajo que es bastante complicado, ella tiene el suyo, que es abogada y representante de su hermano y de su familia… Entonces, quieras o no, el verano no nos pintaba para estar muy bien. Entonces dijimos: 'Vamos a darnos un tiempo'. Y luego pasaron dos o tres días. Y como ninguno puso ganas, lo decidimos», explicó.

Al contrario que ocurrió con María José Suárez, esta vez parece que la separación se ha realizado en buenos términos y que nada se ha roto. Ni mucho menos. Hasta el punto que el periodista Javier de Hoyos no ha descartado la posibilidad de una reconciliación. Como si todo fuera una película.

Sheila Casas

«A mí me parece que esto no va a ser una ruptura definitiva porque, como me explica Sheila, sigue habiendo amor», ha comentado el periodista tras hablar con la última ex de Escassi. «No ha habido terceras personas, o al menos a mí no me consta. No hay celos. Aunque pueda haber amor y nos sigamos teniendo cariño, te das cuenta de que prefieres que cada uno siga su camino», le ha dicho la representante.

Según Javier de Hoyos, «Escassi está deseando casarse y ser papá de nuevo», si bien «estas dos cosas no entran en los planes de Sheila». Por su parte, esta le ha dicho: «No hay motivos rocambolescos por los que hayamos roto, como se pueda imaginar la gente. Son diferencias normales».

Lo cierto es que el jinete y la hermana de Mario Casas protagonizaron uno de los grandes romances del año y también una de las grandes rupturas. Lo tenían todo para ser la pareja del año tras empezar a salir juntos y atraer la atención de los medios. Luego llegó la marcha de Escassi a 'Supervivientes' y un sonoro beso de reencuentro entre ambos que los ponía en la cresta de la ola. Hasta que llegó el sorprendente anuncio de separación. ¿Será definitiva?

María José Suárez

Pero es que la intervención de Escassi en '¡De Viernes!' tuvo más. Porque el jinete también tuvo tiempo de acordarse de su novia de hace un año, María José Suárez, quien previamente se había sentado también en el mismo plató para atizar al jinete. Y hubo respuesta.

«Lo del delito del que habló María José se lo tenéis que preguntar a ella. Y si realmente es un delito, que lo denuncie. No tengo ni idea. Lo que me duele es que insinúe eso, porque ella insinúa y deja abierto para que todo el mundo piense mal de mí. Lo que hace ella es venir hablar aquí y hablar mal de mí y yo no lo entiendo después de un año. Una mentira porque se cuente 100 veces no es verdad y yo no voy a cambiar la respuesta. Eso se lo tenéis que preguntar a ella y si tiene que denunciar una cosa, que lo denuncie, que no tarde un año y medio en denunciar», decía de mal humor el jinete.

Pues parece que María José Suárez podría aceptar el reto, según el periodista Aurelio Manzano, y se estaría planteando la vía judicial. Como ha contado el colaborador en 'Socialité', ha recibido un mensaje de la modelo en el que se ha referido a la entrevista de Escassi y a la posibilidad de acudir a los tribunales. «Es un antes y un después. Hay una parte en la que ella es muy contundente. Ha sido muy directa. Ha dicho que ella no vio la entrevista al completo porque comenzó a verla y cuando se dio cuenta de que Álvaro estaba mintiendo ella decidió levantarse e irse», ha indicado el periodista.