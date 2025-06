Álvaro Muñoz Escassi: De 'Supervivientes' a la historia de película con su hija

No están siendo momentos fáciles para Álvaro Muñoz Escassi, después de una participación bastante tranquila y exitosa en 'Supervivientes', la recta final se le hizo cuesta arriba porque la convivencia con algunos de sus compañeros, como Anita y Montoya se le complicó. De hecho, hace solo unos días apelaba a la organización del programa por un momento vivido entre ellos que él consideró muy feo y que quiso denunciar, aunque según el programa y los propios protagonistas las cosas no fueron tal cómo él las interpretó.

Sea como fuere lo cierto es que su concurso quedará marcado por este hecho, pues es una de las muy pocas veces que se ha pronunciado sobre algo. Más allá de ese momento hemos conocido a un Escassi tranquilo, conciliador, con mucha capacidad de superación y en una buena forma increíble a la hora de hacer las pruebas a pesar de no ser, ni mucho menos, de los más jóvenes de la edición. Algo que, seguro que no sorprende a Anna Barrachina, su hija mayor, a la que está muy unido a pesar de que la historia que les precede es de película.

Se conocieron y se reconocieron como padre e hija cuando ella tenía ya 19 años, y desde entonces casi no se han separado. Pero empecemos por el principio; todo salió a la luz en el verano de 2015. En aquel momento se vio a Escassi con una joven rubia, de la que lo primero que se pensó fue que era su pareja, pero la conmoción real fue conocer que era su hija. Eso provocó que fuera un tema que ocupó portadas y programas durante semanas, pues a medida que se iban conociendo detalles la historia crecía en interés.

En principio el silencio fue la opción, ni Anna ni el jinete quisieron explicar nada. Pero sí lo hizo Mercedes, la madre de la joven. Contó que había conocido al ahora superviviente a través del mundo del caballo y que habían tenido una relación puntual, fruto de ella nació la pequeña. Escassi tuvo conocimiento de la niña cuando esta tenía cuatro años, coincidió con Mercedes en una competición y está le confirmó que era su hija, pero la niña no lo sabía. En aquel momento él comenzó a viajar a Suiza, donde ellas vivían, para poder verla y pasar tiempo con ella, pero en un momento dado ella le llama 'papá' y él, según lo que explicó en su momento, decide alejarse para dejarla crecer en el entorno feliz que tenía, pues Mercedes se casó y tuvo otro hijo.

Fue ella quien explicó que su marido se había enterado por la prensa española de que Anna no era hija suya y que su hijo tampoco conocía la historia. También fue ella quien se encargó de explicarle a Barrachina como se habían sucedido las cosas y por qué no le dijo nada hasta los 19 años. Desde aquel 2015 padre e hija apenas se han separado porque ella se trasladó a vivir a España, y se instaló en casa de Lara Dibildos, ex de su padre y madre de su otro hijo, un hermano al que tampoco conocía. Desde entonces fue recuperando con Escassi el tiempo perdido y a día de hoy están muy unidos, tanto que él ha hablado con mucho orgullo de ella en Honduras y ella le envió un tierno mensaje a través de un vídeo para brindarle apoyo cuando celebraron el día del padre.

Anna Barrachina en la inauguración de su exposición GTRES

Anna poco a poco fue buscando su camino y decidiendo qué quería hacer su vida, aunque pronto tuvo claro que la pintura era lo suyo y ha logrado que se reconozcan varios de sus trabajos. Ahora tiene 29 años y, además de pintora, es galerista y acaba de estrenar un pódcast. De hecho, hace solo una semana inauguró una exposición en Mallorca en la más completa soledad, su padre está en Honduras y ni Lara Dibildos ni su hermano acudieron, aunque se desconocen las razones y se sabe que siguen estando unidos. Siempre se han llevado bien y ahora también mantiene buena relación con Sheila Casas, pareja de su padre, que la felicitó por su exposición. No son, desde luego, una familia 'típica' pero es evidente que todos han logrado encontrar su lugar y sentirse cómodos en su posición.