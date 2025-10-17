Tres hijos, un apadrinado y una mujer que le robó el corazón: la familia de Isak Andic, al completo

A tan solo dos meses de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Isak Andic tras caer por un barranco mientras hacía senderismo junto a su hijo por las montañas de Montserrat (Barcelona), la juez que investiga el caso ha señalado a su hijo ... Jonathan por su presunta participación en el suceso. Desde un inicio, los investigadores sospecharon que la caída pudo no ser accidental, pero no contaban con indicios suficientes para ir un paso más allá. Ahora, con la imputación de su hijo, los investigadores ya podrán examinar de forma exhaustiva su terminal móvil para poder analizar su posicionamiento aquella fecha.

Por su parte, la familia la familia del magnate de la moda ha emitido un comunicado oficial en el que «desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic».

Testamento

Un mes después del fallecimiento del presidente y fundador de Mango, sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah procedieron a una reorganización de las sociedades patrimoniales para cubrir el vacío dejado por su padre. Entonces, el reparto de cargos se hizo de manera equilibrada, de forma que la estructura de propiedad de la multinacional quedó compensada. Andic dejó el 31,66% de Mango a cada uno de sus hijos, que se repartieron el 95% de la empresa. El 5% restante se había entregado en vida a Toni Ruiz, como muestra de confianza en su gestión, convirtiéndose así en el único accionista ajeno a la compañía. «Lo dejó todo ordenado, tanto a nivel de empresa como de familia», declaró Ruiz tras la apertura del testamento del empresario.

Andic junto a su hijo gtres

Toda la familia Andic siempre ha llevado una vida extremadamente discreta. En vida, el empresario se encargó de que sus vástagos recibiesen una exquisita preparación académica. Su primogénito se licenció en Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y años más tarde amplió su formación en la escuela de negocios IESE, donde se especializó en Contabilidad y Finanzas para Directivos y en conocimientos de management a través de un programa EMBA. Por su parte, Judith estudió moda en el Instituto Europeo di Design (IED). Y por último, la menor de los hermanos se formó en gestión de empresas de moda en el Instituto Marangoni de Londres y en la Escuela Parsons de Nueva York.

Familia unida

Por lo poco que se sabe, la familia está muy unida. El empresario junto a sus hijos solía pasar los veranos en la casa familiar de Formentera y esquiar en Navidades en Baqueira, donde también tenía casa. Aparte de sus tres hijos biológicos, Isak Andic tenía un cuarto 'hijo', tal y como se pudo leer en la esquela del empresario. Su nombre es Henry y se trata de su ahijado. «Isak Andic ha fallecido en Barcelona, el 14 de diciembre de 2024 a la edad de 71 años. Sus hijos Jonathan y Paula, Judith y Fernando, Sarah y Guillermo, Henry y Elder; su mujer Stephanie; su hermano Nahman, su cuñada Becky, sus sobrinas Sol y Violeta; su nieta Lea; Neus y el resto de la familia sienten profundamente su pérdida y ruegan una oración por su alma».

Todo cuadraba en el testamento, salvo una sorpresa final que consistió en «dos legados, sin detallar, en su patrimonio a favor de Estefanía Knuth (52 años), la última relación sentimental que mantuvo Isak Andic», declararon entonces fuentes cercanas a la familia. Se trataba de una golfista catalana que le brindó al empresario estabilidad en sus últimos años. A lo largo de su carrera deportiva, la exjugadora alcanzó grandes logros en el mundo del golf, como la victoria en el Espírito Santo Trophy en 1992 o el Singapore Ladies Open en 1995. También fue campeona de España amateur en dos ocasiones y logró bronce en el Campeonato de Europa en 2011.

Hace unos meses, Estefanía pasó a formar parte del Consejo de Administración de Atresmedia Corporación, de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Patrono de la Fundación Atresmedia.

Estefanía Knuth Atresmedia

Antes de esta relación, Isak estuvo casado con Neus Raig, con quien tuvo a tres hijos. Después de su divorcio, el magnate mantuvo varias relaciones sentimentales, entre las que destaca la vivida con la estilista Zenaida Bufill, con la que vivió una relación de idas y venidas durante más de una década. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Knuth con quien encontró la estabilidad emocional.

Por su parte Estefanía también venía de un matrimonio anterior con Gonzalo Rodés, con quien tuvo tres hijos.