Suscribete a
ABC Premium

Tres hijos, un apadrinado y una mujer que le robó el corazón: la familia de Isak Andic, al completo

Casi una año después de la muerte del empresario, su primogénito, Jonathan Andic, ha pasado de ser testigo a investigado

La juez que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, imputa a su hijo

Isak Andic, un emprendedor contra la sangre

Isak Andic
Isak Andic gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A tan solo dos meses de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Isak Andic tras caer por un barranco mientras hacía senderismo junto a su hijo por las montañas de Montserrat (Barcelona), la juez que investiga el caso ha señalado a su hijo ...  Jonathan por su presunta participación en el suceso. Desde un inicio, los investigadores sospecharon que la caída pudo no ser accidental, pero no contaban con indicios suficientes para ir un paso más allá. Ahora, con la imputación de su hijo, los investigadores ya podrán examinar de forma exhaustiva su terminal móvil para poder analizar su posicionamiento aquella fecha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app