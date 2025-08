Terelu Campos explica los retoques de la portada que protagonizó en bikini

Este sábado 1 de agosto, ABC publicó una entrevista realizada a Terelu Campos en la que se abordaba el posado en bikini que hizo esta semana para la revista 'Lecturas'. «Trabajé durante tres años como colaboradora para 'Lecturas' y como parte de ese contrato, Luis Pliego, el director, me pidió el posado y ahora ya se ha quedado como una costumbre. Yo no le doy mayor importancia y pensé que este año al haber participado en 'Supervivientes' no les interesaría porque estaría muy vista. Por eso también este año no me he tapado nada porque me parecía una estupidez cubrirme los brazos o la tripa si la gente ya me ha visto en el reality. Solo me he tapado con el bikini porque me siento insegura y solo lo uso en la piscina de mi casa de Málaga», dijo.

Aunque a la mayor de las hermanas Campos la televisiva isla le ha quitado muchos complejos: «Solo le he pedido a Lecturas que me igualase el tono de piel pero la gordura que tiene mi cintura es la real, los brazos...todo», añadió.

Unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Por ello, la colaboradora de televisión se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para explicar que «yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de Supervivientes y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color».

Aunque después de que los colaboradores insistieran, la televisiva ha aceptado que la portada tenía algún retoque más, como la eliminación de alguna arruga. «Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír», dijo Terelu. Pero «lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre», sentenció.

